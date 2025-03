- SMI vorbörslich: -0,16 Prozent auf 12'846,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,37 Prozent auf 42'300 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,53 Prozent auf 17'804 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,80 Prozent auf 37'120 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim am CMD: Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 3-5 Prozent erwartet Wachstum des Recurring EBIT von 6-10 Prozent erwartet Wachstumsorientierte Kapitalallokat. + wertsteigernde Transakt. Cash-Generierung ermöglicht Wachstum und attraktive Renditen Nachhaltigkeit als Treiber für profitables Wachstum Werden attraktive und progressive Dividendenpolitik verfolgen Durchschnittliche Ausschüttungsquote von 50 Prozent pro Jahr geplant Gesamtkapazität für Kapitalallokation bis 2030 ist 18-22 Mrd Fr Bis 2030 stehen 4-6 Mrd Fr. für strat. M&A+Rückkäufe zur Verf. Ergänzende Akquisit. sollen Umsatz jährlich um 1-2 Prozent steigern 4 Prozent des Nettoumsatzes stehen für Wachstums-CAPEX zur Verfügung vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Edisun Power 2024: Umsatz 51,54 Mio Fr. (VJ 37,7 Mio) EBITDA 16,58 Mio Fr. (VJ 30,9 Mio) Reinergebnis 2,85 Mio Fr. (VJ 23,4 Mio) Dividende 0,00 Fr. (VJ 1,70 Fr.) 2025: Erste Monate verliefen operativ «gemischt» Fokus auf Weiterentwicklung des Portfolios «Fuencarral» beruft José María Llopis als neuer CEO Bisheriger CEO Horst Mahmoudi bleibt VRP - Meyer Burger und Memodo schliessen Liefervertrag für Italien ab - Schlatter 2024: EBIT 2,0 Mio Fr. (VJ 7,1 Mio) Reinergebnis 1,5 Mio Fr. (VJ 5,9 Mio) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2025: Auftragsbestand sichert Auslastung weitgehend Leicht tieferer Umsatz, aber Steigerung EBIT angestrebt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bank Cler: Regula Berger zur neuen Verwaltungsratspräsidentin gewählt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galderma: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,299 Prozent - Newron: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Postfinance kündigt Kunden mit Kuba-Bezug wegen US-Sanktionen (SRF) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Investor Day (ab 13.00 Uhr) - GV: Epic Montag: - Varia US: Ergebnis 2024 -GV: Ina Invest, Mobimo Dienstag: - Adval Tech: Ergebnis 2024 - Newron: Ergebnis 2024 - Valartis: Ergebnis 2024 - GV: Clariant, Intershop, Oerlikon WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q4 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Dienstag) Ausland: - FR: Konsumausgaben 2/25 (08.45 Uhr) Verbraucherpreise 3/25 (08.45 Uhr) Erzeugerpreise 3/25 (08.45 Uhr) - DE: Arbeitslosenzahlen 3/25 (09.55 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 3/25 (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 3/25 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 2/25 (13.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/25 (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swisscom (22,00 Fr.) - BKB (4,50 Fr.) - BLKB (42,00 Fr.) per 31.03: - ABB (0,90 Fr.) - DKSH (2,35 Fr.) - Leonteq (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,951 - USD/CHF: 0,882 - Conf-Future: +65 BP auf 159,90 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,648 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,67 Prozent auf 12'867 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,76 Prozent auf 2'083 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,17 Prozent auf 17'132 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,70 Prozent auf 22'679 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,46 Prozent auf 7'990 Punkte

