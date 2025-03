- SMI vorbörslich: -0,41 Prozent auf 12'787,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,69 Prozent auf 41'584 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,70 Prozent auf 17'323 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -3,87 Prozent auf 35'683 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär schliesst Verkauf von Brasiliengeschäft an BTG Pactual ab Einmal-Effekt auf Betriebsertrag von 100 Mio Fr. Verkauf verbessert Kernkapitalquote um 30 bis 40 Basispunkte - Novartis erhält von FDA erweiterte Zulassung für Krebsmedikament Pluvicto ernennt Karen Hale zum Chief Legal and Compliance Officer - Alcon-Aktienrückkauf startet am 1. April - Nestlé: Fitch bestätigt Rating «A+» - Kurzfristrating abgestuft - Varia US 2024: Mietertrag lfl 102,8 Mio USD (VJ 99,2 Mio) EBITDA 50,7 Mio USD (VJ 44,2 Mio) Reinergebnis -17,5 Mio USD (VJ -139 Mio) Auf Dividende soll verzichet werden . 2025: Zuversichtlich, dass neuer Immobilienzyklus bevorsteht Bis dahin nehmen wir eine vorsichtige Position ein VR-Delegierter Patrick Richard tritt zurück auf GV 2025 zurück Matthew Levy soll Richards Position übernehmen - Aevis-Beteiligung Infracore 2024 mit leicht höherem Mietertrag - Bioversys erhält Patent für BV100 in China - Emmi nominiert Anette Weber als Verwaltungsrätin - HOCN mit hohem Verlust in 2024 - SoftwareOne: ISS und Glass Lewis unterstützen Anträge der Firma an aoGV NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einzelhandelsumsatz nominal Februar +5,9 Prozent gg VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Orior: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: GV: Ina Invest, Mobimo Dienstag: - Adval Tech: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Newron: Ergebnis 2024 - Valartis: Ergebnis 2024 GV: Clariant, Intershop, Oerlikon Mittwoch: - Orior: Ergebnis 2024 (Conf. Call 10.00 Uhr) GV: Autoneum, Huber+Suhner, Mobilezone, Plazza, Vontobel WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) März (Dienstag) Ausland: - DE: Verbraucherpreise 3/25 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: MNI Chicago PMI 3/25 (15.45 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/25 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - ABB (0,90 Fr.) - DKSH (2,35 Fr.) - Leonteq (3,00 Fr.) per 02.04: - SGS (3,20 Fr.) - Epic (3,15 Fr.) - Ina Invest (0,20 Fr.) - Mobimo (10,25 Fr.) per 03.04: - Intershop (5,50 Fr.) - Oerlikon (0,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9525 - USD/CHF: 0,8795 - Conf-Future: +155 BP auf 160,90 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,565 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,21 Prozent auf 12'840 Punkte - SLI (Freitag): -0,42 Prozent auf 2'074 Punkte - SPI (Freitag): -0,20 Prozent auf 17'097 Punkte - Dax (Freitag): -0,96 Prozent auf 22'462 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,43 Prozent auf 7'916 Punkte

awp-robot/sw/