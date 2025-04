- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 12'669,88 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,03 Prozent auf 41'990 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,87 Prozent auf 17'450 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,31 Prozent auf 35'735 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB schliesst Verkauf von städtischen Entwicklungsareal an Stadt Zürich ab: Veräusserungsgewinn von rund 120 Mio Fr. vor Steuern in Q1 Erhalt von Netto-Barmitteln in Höhe von rund 90 Mio Fr. aus Verkauf - Kühne+Nagel übernimmt Logistik für Changan E-Autos - Schindler gewinnt Auftrag in Kanada für Surrey Langley SkyTrain - UBS spricht laut Gewerkschaften 180 Entlassungen in Italien aus - Orior 2024: Umsatz 642,1 Mio Fr. (VJ 643,1 Mio) EBITDA 22,5 Mio Fr. (VJ 53,3 Mio) Reinergebnis -35,2 Mio Fr. (VJ 19,9 Mio) 2025: Organisches Wachstum -4,0 bis -6,0 Prozent (KORREKTUR) Rentabilität im H1 wegen verlorener Ausschreibungen unter Druck Fokus Verbesserung Free Cashflow und Stärkung dezentrale Struktur VRP-Präsdient Remo Brunschwiler stellt sich nicht zur Wiederwahl Monika Friedli-Walser wird VRP und übernimmt operative Führung CEO a.i. De Spiegeleire wechselt in VR Sandro Fehlmann als neues VR-Mitglied vorgeschlagen - Avolta gewinnt Auftrag an Shanghai Pudong International Airport - Genfer Kantonalbank plant Aktiensplit 1:10 - Burkhalter übernimmt Mathieu Ingenieure AG in Visp - Dätwyler startet Produktion von Komponenten für GLP-1-Spritzen - Gurit schliesst Verkauf von PET-Recycling-Standort in Italien ab - HBM 2024/25: Jahresgewinn von rund 19 Mio Fr. erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - CSS 2024 mit höheren Prämieneinnahmen und deutlich mehr Gewinn PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Goldman Sachs meldet Anteil von 3,89 Prozent - Leclanché: Gruppe Al Aiban Saud/Leclanché /Pure Capit. meldet 167,493 Prozent/17,755 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von 3,022 Prozent - SGS: Swisscanto meldet Anteil von 3,023 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Orior: Conf. Call Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) GV: Autoneum, Huber+Suhner, Mobilezone, Plazza, Vontobel Donnerstag: - Aevis: Ergebnis 2024 - Jungfraubahn: Ergebnis 2024 (BMK 09.45 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis 2024 GV: PSP Swiss Property, Zehnder Freitag: - GV: Forbo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2025 (Freitag) - BFS: Logiernächte Februar 2025 (Freitag) Ausland: - US: ADP Beschäftigungsänderung 3/25 (14.15 Uhr) Auftragseingang Industrie 2/25 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (endgültig) (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) - Hochdorf (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Cham Swiss Properties (Fusion Ina Invest/Cham) - 1. Handelstag 9. April Suspendierungen (bis auf weiteres): - Spexis EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - SGS (3,20 Fr.) - Epic (3,15 Fr.) - Ina Invest (0,20 Fr.) - Mobimo (10,25 Fr.) per 03.04: - Intershop (5,50 Fr.) - Oerlikon (0,20 Fr.) per 04.04: - Autoneum (2,80 Fr.) - Huber+Suhner (1,90 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9540 - USD/CHF: 0,8840 - Conf-Future: +58 BP auf 162,60 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,488 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,70 Prozent auf 12'687 Punkte - SLI (Dienstag): +0,57 Prozent auf 2'044 Punkte - SPI (Dienstag): +0,67 Prozent auf 16'913 Punkte - Dax (Dienstag): +1,70 Prozent auf 22'540 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,50 Prozent auf 7'876 Punkte

