- SMI vorbörslich: -1,83 Prozent auf 12'357,36 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,56 Prozent auf 42'225 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,87 Prozent auf 17'601 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -3,38 Prozent auf 34'518 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: beschleunigte FDA-Zulassung für Atrasentan bei Nierenleiden IgAN Prüfen die neue US-Zollpolitik und bewerten mögliche Auswirkungen - Holcim kauft peruanische Firma Compañía Minera Luren - Roche: Phase-III-Studie mit hochdosiertem MS-Mittel Ocrevus verfehlt Ziele - Sika nimmt neues Werk in Ecuador in Betrieb - Aevis 2024: Umsatz 929,9 Mio Fr. (VJ 833,1 Mio) EBITDA 89,19 Mio Fr. (VJ 40,4 Mio) Reinergebnis -8,33 Mio Fr. (VJ -41,9 Mio) 2025: Verzicht auf Bekanntgabe von konsol. Umsatz- oder Margenzielen - Jungfraubahn 2024: Geschäftsertrag 294,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 290,5 Mio) Verkehrsertrag 205,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 202,1 Mio) EBITDA 134,37 Mio Fr. (AWP-Konsens: 132,2 Mio) EBITDA-Marge 45,6 Prozent (AWP-Konsens: 45,5 Prozent) Reinergebnis 76,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 74,2 Mio) Dividende 7,50 Fr. (AWP-Konsens: 6,70 Fr.) 2025: Start ins Jahr bei Jungfraujoch positiv Von 1. Jan. bis 31. März 2025 +4,4 Prozent Gäste auf Jungfraujoch Saisonanfang bis am 31. März 1'116'902 Skier Visits (+3,7 Prozent) Zahlen bei Erlebnisbergen «efreulich» - Montana Aerospace 2024: Reingewinn 35,8 Mio EUR (VJ -38,4 Mio) 2025: Umsatz- und EBITDA-Ziele bestätigt 2026: Umsatz rund 2 Mrd EUR; adj. EBITDA über 250 Mio EUR - Feintool gewinnt Auftrag für E-Motorkerne in China - Volumen 30 Mio Fr. - Implenia zieht Auftrag für S-Bahn in München an Land Auftrag hat Volumen von insgesamt mittleren dreistelliger Mio-Betrag - Kudelski: Endeavor Group verlängert Patentlizenzvereinbarung - Zuger KB ernennt Marcus Slöör zum Leiter des Departements Wealth Management NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - USA setzen für alle Länder Basiszoll von 10 Prozent fest planen 31 Prozent Zoll auf Schweizer importe WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,082 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,626 Prozent - DSM-Firmenich erhöht Anteil an Andre Pectin auf 90,5 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,138 Prozent - Rieter meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,259 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Jungfraubahn: BMK 2024 (09.45 Uhr) - Aevis: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (10.30 Uhr) - Montana Aerospace: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (14.30 Uhr) - GV: PSP, Zehnder Freitag: - GV: Forbo Montag: - GV: Meier Tobler WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise März 2025 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten März 2025 (Freitag) - BFS: Logiernächte Februar 2025 (Freitag) - SNB: Devisenreserven März 2025 (Montag) Ausland: - FR: PMI Dienste 3/25 (09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 3/25 (09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 3/25 (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 2/25 (11.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 3/25 (10.30 Uhr) - US: Handelsbilanz 2/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) PMI Dienste 3/25 (15.45 Uhr) ISM Services Index 3/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Cham Swiss Properties (Fusion Ina Invest/Cham) - 1. Handelstag 9. April Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Intershop (5,50 Fr.) - Oerlikon (0,20 Fr.) per 04.04: - Autoneum (2,80 Fr.) - Huber+Suhner (1,90 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9538 - USD/CHF: 0,8720 - Conf-Future: -63 BP auf 162,00 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,469 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,77 Prozent auf 12'588 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,72 Prozent auf 2'029 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,73 Prozent auf 16'790 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,66 Prozent auf 22'391 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,87 Prozent auf 7'859 Punkte

