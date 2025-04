STIMMUNG - Der Abverkauf an den Aktienmärkten nach den US-Zollbeschlüssen dürfte sich zu Wochenschluss fortsetzen. Mit seinen Zollplänen habe der US-Präsident den Handelskonflikt auf eine neue Eskalationsstufe gehoben, heisst es im Handel. Nachdem die weltweiten Aktienmärkte bereits am Donnerstag mit deutlichen Abgaben darauf reagiert haben, dürfte die Sorge um die weiteren Auswirkungen den Abgabedruck auch am Freitag aufrechterhalten. - SMI vorbörslich: -0,37 Prozent auf 12'234,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -3,98 Prozent auf 40'546 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -5,97 Prozent auf 16'551 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,95 Prozent auf 33'711 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon nominiert Deborah Di Sanzo als Kandidatin für den Verwaltungsrat - Richemont-Konzerngesellschaft Gianvito Rossi erhält neuen CEO - Pierer: Verlust des halben Grundkapitals macht ausserordentliche GV notwendig aoGV soll Barkapitalerhöhung im Ausmass von 150 Mio. EUR beschliessen Sachkapitalerhöhung von 200 Mio EUR als zweiter Schritt vorgesehen Ausgabepreis in Höhe von 7,50 Euro je Aktie 2,4 fache Erhöhung des Grundkapitals erwartet - Cicor kauft spanische MADES - Hypothekarbank Lenzburg erweitert die Geschäftsleitung - Implenia positioniert ihr Immobiliengeschäft neu - R&S eröffnet neues Werk in Polen für Ölverteiltransformatoren - SHL gibt Abschreibungen und Sondereinflüsse für Jahresresultate 2024 bekannt - Swiss Prime Site kauft SGS-Hauptsitz in Genf - Tecan erweitert Spezialdiagnostik-Portfolio mit Kauf bestimmter ELISA-Kits NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Obi schliesst Kauf weiterer Do-it-Fillialen von Migros nicht aus (CH Media) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote März 2,9 Prozent (VM 2,9 Prozent), saisonber. 2,8 Prozent (VM 2,7 Prozent) - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie Februar 0,0 Prozent gg Vormonat (Prognose +3,4) Auftragseingang Industrie Februar -0,2 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Helvetia: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,002 Prozent - Skan: Swisscanto meldet Anteil von 5,007 Prozent - Temenos: Norges Bank meldet Anteil von 3,023 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 5,034 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Forbo Montag: - GV: Meier Tobler Dienstag: - Romande Energie: Ergebnis 2024 - Alpine Select: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - GV: SIG, Bell, Calida, Inficon, V-Zug, Zwahlen & Mayr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Februar 2025 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven März 2025 (Montag) - BFS: Betreibungs- und Konkursstatistik 2024 (Dienstag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 2/25 (08.45 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 3/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Cham Swiss Properties (Fusion Ina Invest/Cham) - 1. Handelstag 9. April Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Autoneum (2,80 Fr.) - Huber+Suhner (1,90 Fr.) - Vontobel (3,00 Fr.) per 07.04: - PSP Swiss Property (3,90 Fr.) - Zehnder (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9470 - USD/CHF: 0,8550 - Conf-Future: +57 BP auf 162,93 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,458 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -2,45 Prozent auf 12'279 Punkte - SLI (Donnerstag): -3,11 Prozent auf 1'966 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,55 Prozent auf 16'362 Punkte - Dax (Donnerstag): -3,01 Prozent auf 21'717 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -3,52 Prozent auf 7'599 Punkte

