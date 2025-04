STIMMUNG - Auch zu Beginn der neuen Woche dürfte es an den Aktienbörsen weiter nach unten gehen. Einem schwarzen Freitag könnte nun ein noch schwärzerer Montag folgen, heisst es am Markt. Nach wie vor vergrault nämlich Donald Trump und sein «Zoll-Hammer» die Anleger aus den Märkten. Und nach der Retourkutsche Chinas auf die US-Zölle könnte sich ein Handelskrieg entwickeln und die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen, wird befürchtet. Damit seien die Kursweichen für den heutigen Montag wohl gestellt. - SMI vorbörslich: -2,65 Prozent auf 11'340,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -5,50 Prozent auf 38'315 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -5,82 Prozent auf 15'588 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -6,93 Prozent auf 31'440 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - GAM und Swiss Re gehen Cat-Bond- und ILS-Anlagepartnerschaft ein (HEADLINE) - Julius Bär vereinfacht Organisation - Dormakaba gründet Joint Venture mit chinesischer Kinlong - EPH erwartet für 2024 Verlust von 2 bis 5 Millionen Euro - Ypsomed und Sidekick lancieren digitale Lösung für Adipositas-Patienten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion Februar -4,0 Prozent gg Vorjahr (Prognose -3,6) Gesamtproduktion Februar -1,3 Prozent gg Vormonat (Prognose -1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Gruppe um Timothy Dyer (23 other shareholders) meldet Anteil von 5,413 Prozent - Edisun Power: Kurt Kummer meldet Anteil von 7,052 Prozent; Thomas Rutz 4,924 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 12,839 Prozent - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von <3 Prozent; Norges Bank <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Meier Tobler Dienstag: - Romande Energie: Ergebnis 2024 - Alpine Select: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - GV: SIG, Bell, Calida, Inficon, V-Zug, Zwahlen & Mayr Mittwoch: - GV: Zurich, BVZ, Fundamenta, Polypeptide, Schweiter, SF Urban, VZ Holding WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven März 2025 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung - BFS: Betreibungs- und Konkursstatistik 2024 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - ZO: Sentix-Investorvertrauen 4/25 (10.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 2/25 (11.00 Uhr) - US: Konsumentenkredite 2/25 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Cham Swiss Properties (Fusion Ina Invest/Cham) - 1. Handelstag 9. April Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - PSP Swiss Property (3,90 Fr.) - Zehnder (1,00 Fr.) per 08.04: - Plazza (9,00 Fr.) per 09.04: - Forbo (25,00 Fr.) - Meier Tobler (1,60 Fr.) - Mobilezone (0,90 Fr.) per 10.04: - Bell (7,00 Fr.) - Inficon (21,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9367 - USD/CHF: 0,8507 - Conf-Future: +136 BP auf 164,29 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,386 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -5,14 Prozent auf 11'649 Punkte - SLI (Freitag): -5,08 Prozent auf 1'866 Punkte - SPI (Freitag): -4,98 Prozent auf 15'548 Punkte - Dax (Freitag): -4,95 Prozent auf 20'642 Punkte - CAC 40 (Freitag): -7,43 Prozent auf 7'275 Punkte

awp-robot/sw/ra