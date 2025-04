- SMI vorbörslich: +2,00 Prozent auf 11'268,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,91 Prozent auf 37'966 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,10 Prozent auf 15'603 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +5,55 Prozent auf 32'865 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika eröffnet in Kasachstan neues Werk für Betonzusatzmittel/Mörtelprodukte - Romande Energie 2024: Umsatz 832,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 839,9 Mio) EBIT 13,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,9 Mio) Reinergebnis 26,1 Mio Fr. (VJ 150,4 Mio) Dividende 1,44 Fr. (AWP-Konsens: 1,44 Fr.) 2025: EBITDA und EBIT bereinigt im Rahmen von 2024 - Amrize hat vor Abspaltung Anleihe über 3,4 Milliarden Dollar aufgenommen - Mobilezone: Bernhard Mächler wird Nachfolger von Gruppen CFO Andreas Fecker - U-Blox verkauft Cellular-Satellite Communications an Trident IoT - Valiant ernennt Kathrin Wehrli zur Leiterin Firmenkundengeschäft - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,99 Prozent - Molecular Partners meldet Eigenanteil von 8,671 Prozent/4,199 Prozent - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,079 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Alpine Select: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - GV: SIG, Bell, Calida, Inficon, V-Zug, Zwahlen & Mayr Mittwoch: - GV: Zurich, BVZ, Fundamenta, Polypeptide, Schweiter, SF Urban, VZ Holding Donnerstag - Givaudan: Umsatz Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Addex: Ergebnis 2024 - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Comet: Trading Update Q1 - DocMorris: Trading Update Q1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Relief: Ergebnis 2024 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2025 (nachbörslich) - GV: UBS, Julius Bär, Straumann, Comet, Emmi, Galenica, Siegfried, Tecan, Zug Estates WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - FR: Handelsbilanz 2/25 (08.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Cham Swiss Properties (Fusion Ina Invest/Cham) - 1. Handelstag 9. April Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Plazza (9,00 Fr.) per 09.04: - Forbo (25,00 Fr.) - Meier Tobler (1,60 Fr.) - Mobilezone (0,90 Fr.) per 10.04: - Bell (7,00 Fr.) - Inficon (21,00 Fr.) per 11.04: - Zurich Insurance (28,00 Fr.) - SIG (0,49 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) - VZ Holding (2,73 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9401 - USD/CHF: 0,8563 - Conf-Future: -42 BP auf 163,87 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,369 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -5,16 Prozent auf 11'047 Punkte - SLI (Montag): -5,14 Prozent auf 1'770 Punkte - SPI (Montag): -4,90 Prozent auf 14'786 Punkte - Dax (Montag): -4,13 Prozent auf 19'790 Punkte - CAC 40 (Montag): -8,84 Prozent auf 6'927 Punkte

