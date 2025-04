- SMI vorbörslich: -3,07 Prozent auf 11'010,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,84 Prozent auf 37'646 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,15 Prozent auf 15'268 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -4,15 Prozent auf 31'641 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-CEO kritisiert US-Zölle auf FDP-Versammlung scharf - Alpine Select schlägt erneut Verzicht auf Dividende vor - Basler Kantonalbank erhält Vorgaben zu Löhnen und Liquidität - Idorsia: FDA genehmigt aktualisiertes Etikett für TRYVIO (Aprocitentan) - Kardex startet QuickShip-Programm in USA, um Zölle zu vermeiden - Landis+Gyr-CEO befürchtet keine grossen Einbussen durch US-Zölle - Leonteq lanciert Angebot an kotierten Hebelprodukten - Meyer Burger: Anleihegläubigerversammlung nimmt vorgeschlagenen Änderungen an - Peach Property: VR schlägt Kapitalerhöhung von bis 10 Mio neuen Aktien vor VR Eric Assimakopoulos tritt nicht zur Wiederwahl an Alexander Hesse soll an GV in VR gewählt werden - Sensirion eröffnet zusätzliches Produktionsgebäude in Ungarn - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Axpo ernennt Michael Kessler zum Leiter für Kernenergie - Repower 2024: Reinergebnis 138 Mio Fr. (VJ 300 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: Goldman Sachs meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: Swisscanto meldet Anteil von 3,008 Prozent - Ina Invest: Caceis meldet Anteil von 8,777 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,004 Prozent - Polypeptide: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: JPMorgan meldet Anteil von 3,052 Prozent - Tecan: Israel Englander meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Zurich, BVZ, Fundamenta, Polypeptide, Schweiter, SF Urban, VZ Donnerstag: - Givaudan: Umsatz Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Comet: Trading Update Q1 - DocMorris: Trading Update Q1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Relief: Ergebnis 2024 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2025 - GV: UBS, Julius Bär, Straumann, Comet, Emmi, Galenica, Julius Bär, Siegfried Tecan, Zug Estates Freitag: - Bossard: Umsatz Q1 - LUKB: Ergebnis Q1 - SoftwareONE: aoGV (Fusion mit Crayon) - GV: Swiss Re, Bossard, TX Group WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex März 2025 (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 2/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 18./19.3.25 (20.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Cham Swiss Properties (Fusion Ina Invest/Cham) - 1. Handelstag HEUTE Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Forbo (25,00 Fr.) - Meier Tobler (1,60 Fr.) - Mobilezone (0,90 Fr.) per 10.04: - Bell (7,00 Fr.) - Inficon (21,00 Fr.) per 11.04: - Zurich Insurance (28,00 Fr.) - SIG (0,49 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) - VZ Holding (2,73 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9315 - USD/CHF: 0,8427 - Conf-Future: +38 BP auf 163,62 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,398 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +2,82 Prozent auf 11'359 Punkte - SLI (Dienstag): +3,04 Prozent auf 1'824 Punkte - SPI (Dienstag): +2,82 Prozent auf 15'203 Punkte - Dax (Dienstag): +2,48 Prozent auf 20'280 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,40 Prozent auf 7'100 Punkte

awp-robot/sw/