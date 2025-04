- SMI vorbörslich: +7,05 Prozent auf 11'655,10 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +7,87 Prozent auf 40'608 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +12,16 Prozent auf 17'125 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +8,36 Prozent auf 34'366 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan Q1: Umsatz 1977 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1934 Mio) Org. Wachstum 7,4 Prozent (AWP-Konsens: 5,9 Prozent) Umsatz Riechstoffe 1009 Mio Fr. (AWP-Konsens: 953 Mio) Umsatz Aromen 968 Mio Fr. (AWP-Konsens: 976 Mio) Alle Regionen trugen zum Wachstum bei Bei Segmenten starkes Wachstum bei Snacks, Süsswaren, Getränken Werden voraussichtlich 2021-25er Umsatzziel übertreffen Führen wegen höherer Kosten & Zölle Preiserhöhungen durch Bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5 Prozent und FCF mind. 12 Prozent vorbörsliche Indikation +7,0 Prozent - Nestlé-Chef bedauert unzulässige Behandlung von Mineralwasser - Swiss Life-Chef: Direktes Risiko der neuen US-Zölle für uns überschaubar (NZZ) - Barry Callebaut H1: Umsatz 7287 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7068 Mio) Volumenwachstum -4,7 Prozent (AWP-Konsens: -2,9 Prozent) EBIT adj. 329,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 351,7 Mio) EBIT 295,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 351,7 Mio) Reinergebnis 30,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 155,2 Mio) Reinergebnis adj. 63,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 195,3 Mio) Höhe der Einsparungen aus BC Next Level mit 250 Mio Fr. bestätigt Einsparungen aus BC Next Level werden erst 12 Mte später voll sichtbar Weitere Massnahmen angestossen, um Betriebsmodell zu stärken Ergebnis stark beeinflusst von deutlich höheren Finanzierungskosten 2025/26: Prognose für die Verkaufsmenge wird gesenkt Nun Rückgang Volumen im mittleren einst Prozent-Bereich 2-stelliges Wachstum wiederkehrender EBIT bestätigt vorbörsliche Indikation +2,6 Prozent - Comet Q1: Umsatz 111,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103,7 Mio) Auftragseingang 118,5 Mio Fr. (Vorjahr: 91,0 Mio) 2025: Prognose wird bestätigt - Prüfen Auswirkungen aktuelles Umfeld vorbörsliche Indikation +14,5 Prozent - DocMorris Q1: Umsatz 296,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 296,1 Mio) 2025: Erhöhung des Aussenumsatzes um mehr als 10 Prozent erw. Adj. EBITDA von -35 bis -55 Mio Fr. erwartet Investitionsausgaben von 35 Mio Fr. bis 40 Mio Fr erwartet 2026: Breakeven auf EBITDA-Stufe im Laufe des Jahres erwartet Positiver Free Cashflow im Laufe des Jahres 2027 erwartet Mittelfristig jährliche Umsatzwachstumsrate von rund 20 Prozent erw. Kapitalerhöhung durch Bankenkonsortium fest übernommen Kapitalerhöhung: Einzelheiten für GV am 08. Mai geplant vorbörsliche Indikation +5,5 Prozent - Relief 2024: Reinergebnis -17,1 Mio CHF (VJ -98,2 Mio) Barmittel Ende März 14,1 Mio Fr. - Finanzierung reicht bis H2 2026 - Avolta: Bruno Chiomento und Jeanne P. Jackson zur Wahl in VR vorgeschlagen - BCGE zahlt AT1-Anleihe vorzeitig zurück - BEKB schafft neues Department «Innovation/Digitalisierung» - Zwahlen&Mayr: Abschluss der Transaktion von neuem Grossaktionär - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Autoneum: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 15,103 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,589 Prozent - DocMorris: Goldman Sachs meldet Anteil von 4,128 Prozent - Landis+Gyr: Morgan Stanley meldet Anteil von 3,816 Prozent - R&S: JPMorgan meldet Anteil von 3,102 Prozent - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,254 Prozent - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Givaudan: Umsatz Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Barry Callebaut: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - DocMorris: Trading Update Q1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2025 (nachbörslich) - GV: UBS, Julius Bär, Straumann, Comet, Emmi, Galenica, Julius Bär, Siegfried, Tecan, Zug Estates Freitag: - Bossard: Umsatz Q1 - LUKB: Ergebnis Q1 - SoftwareONE: aoGV (Fusion mit Crayon, 16.30 Uhr) - GV: Swiss Re, Bossard, TX Group Montag - Nebag: Ergebnis 2024 - Burkhalter: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - GV: Flughafen Zürich, LUKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex März 2025 (Freitag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2025 (Montag) Ausland: - US: Verbraucherpreise 3/25 (14.30 Uhr) Realeinkommen 3/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bell (7,00 Fr.) - Inficon (21,00 Fr.) per 11.04: - Zurich Insurance (28,00 Fr.) - SIG (0,49 Fr.) - Schweiter (15,00 Fr.) - V-Zug (0,90 Fr.) - VZ Holding (2,73 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9380 - USD/CHF: 0,8550 - Conf-Future: -30 BP auf 163,32 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,453 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -4,15 Prozent auf 10'888 Punkte - SLI (Mittwoch): -3,91 Prozent auf 1'753 Punkte - SPI (Mittwoch): -3,94 Prozent auf 14'604 Punkte - Dax (Mittwoch): -3,00 Prozent auf 19'671 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,93 Prozent auf 6'863 Punkte

