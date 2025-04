- SMI vorbörslich: +2,12 Prozent auf 11'477,94 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,56 Prozent auf 40'213 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +2,06 Prozent auf 16'724 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,64 Prozent auf 34'136 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim: Amrize Spin-Off bei GV-Ja im Juni erwartet Jeder Aktionär erhält bei Spin-Off eine Amrize-Aktie pro Holcim-Aktie - Roche: EU genehmigt Columvi bei B-Zell-Lymphom nach Ersttherapie - Swiss Re bestätigt SST-Quote von 257 Prozent per Anfang Jahr - Sandoz reicht Kartellrechtsklage gegen Amgen ein fordert Schadenersatz und freien Weg für Etanercept-Biosimilar - BB Biotech schliesst Aktienrückkauf ab - Burkhalter 2024: Umsatz 1186,8 Mio Fr. (VJ 1127,3 Mio) EBIT 69,7 Mio Fr. (VJ 64,8 Mio) Reinergebnis 57,2 Mio Fr. (VJ 51,9 Mio) Dividende 4,85 Fr. (VJ 4,45 Fr.) 2025: Gewinn pro Aktie soll moderat steigen - Nebag 2024: Reinergebnis -5,3 Mio Fr. (VJ -2,9 Mio) Dividende 0,29 Fr (VJ 0,32 Fr) VR: suchen weiter nach gutem Partner für einen Zusammenschluss - Perrot Duval: Nicolas Eichenberger und weitere verkaufen ihre Anteile Erwerber halten Beteiligung von 31,8 Prozent bzw. 52,7 Prozent der Stimmen - SoftwareOne: 59,2 Prozent des Crayon-Kapitals wurde bisher angedient Verfügt damit über ca. 66,2 Prozent aller Aktien von Crayon Angebotsfrist wird bis am 29. April verlängert - SoftwareOne-Aktionäre stimmen Aktienkapitalerhöhung für Crayon-Übernahme zu - SoftwareOne gibt Änderungen am bestehenden Crayon Total Return Swap bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CHINA MAR EXPORTS +12.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.4 Prozent Y/Y - CHINA MAR TRADE SURPLUS +$102.6 BLN VS MEDIAN +$74.4 BLN WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,01 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Cham SP: Philipp Buhofer meldet 30,043 Prozent; Annelies Häcki Buhofer 8,68 Prozent - DocMorris: Goldman Sachs meldet Anteil von <3 Prozent - Landis+Gyr: Morgan Stanley meldet <3 Prozent; Dimensional Holdings 3,01 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,028 Prozent - Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 4,993 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Burkhalter: Ergebnis 2024 (BMK 09.00 Uhr) - Nebag: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - GV: Flughafen Zürich, LUKB Dienstag: - Sika: Umsatz Q1 - Cicor: Business Update Q1 - Kuros: Update Q1 - Meyer Burger: Ergebnis 2024 - R&S: Ergebnis 2024 (BMK 10.00 Uhr) - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang Q1 - Gurit: Trading Update Q1 (nachbörslich) - Villars: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - GV: Sandoz, Gurit, IVF Hartmann, Kuros Mittwoch: GV: Nestlé, Geberit, Lindt, Ascom, Basilea, Bucher, Georg Fischer, Komax, LLB, Mikron, Molecular Partners, U-blox WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2025 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte März 2025 (Mittwoch) Ausland: - keine wichtigen Termine SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Julius Bär (2,60 Fr.) - Straumann (0,95 Fr.) - Calida (0,66 Fr.) - Comet (1,50 Fr.) - Emmi (16,50 Fr.) - Galenica (2,30 Fr.) - Tecan (3,00 Fr.) - Zug Estates (47,00 Fr.) per 15.04: - Swiss Re (7,35 USD) - UBS (0,90 USD) - Bossard (3,90 Fr.) - BVZ (18,00 Fr.) - Fundamenta (0,60 Fr.) - TX Group (4,80 Fr.) per 16.04: - Flughafen Zürich (5,70 Fr.) per 17.04: - Sandoz (0,60 Fr.) - IVF Hartmann (6,20 Fr.) - LUKB (2,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9290 - USD/CHF: 0,8149 - Conf-Future: Freitag ungehandelt - SNB: Kassazinssatz 0,411 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,04 Prozent auf 11'240 Punkte - SLI (Freitag): -0,05 Prozent auf 1'814 Punkte - SPI (Freitag): +0,33 Prozent auf 15'113 Punkte - Dax (Freitag): -0,92 Prozent auf 20'374 Punkte - CAC 40 (Freitag): +3,52 Prozent auf 7'105 Punkte

