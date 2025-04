- SMI vorbörslich: -0,90 Prozent auf 11'396,33 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,78 Prozent auf 40'525 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,64 Prozent auf 16'831 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,94 Prozent auf 34'302 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika Q1: Umsatz 2678 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2692 Mio) Org. Wachstum 0,9 Prozent (AWP-Konsens: 1,2 Prozent) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Weiter Umsatzwachstum in LW von 3-6 Prozent erwartet Weiter EBITDA-Marge von 19,5 bis 19,8 Prozent erwartet Zunehmende Marktunsicherheiten aufgrund der Handelskonflikte bestätigt strategische Mittelfristziele 2028 für profitables Wachstum vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Kühne+Nagel erweitert Partnerschaft mit Orange in Frankreich, Polen, Afrika - SGS arbeitet künftig mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen - Swatch/GV: Wahl von Steven Wood in VR beantragt - VR lehnt Antrag ab - Cicor Q1: Umsatz 131,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 133,1 Mio) Auftragseingang 125,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131,6 Mio) weniger als 1 Prozent des Gruppenumsatzes direkt von US-Zöllen betroffen Weiterhin Fokus auf Konsolidierung der europäischen EMS-Industrie 2025: Umsatzprognose von 520 bis 560 Mio Fr. bestätigt Guidance für EBITDA-Marge und EBITDA bestätigt Cicor und Mercury vereinbaren eine strategische Lieferpartnerschaft - Kuros Q1: Umsatz 28,8 Mio USD (VJ 15,8 Mio) Flüssige Mittel 19,5 Mio USD (Ende 2024: 19,8 Mio) 2025: Erhöhen Lagerbestände in USA & diversifizieren Produktion Prüfen mögliche Auwirkungen der angekündigten US-Zollmassnahmen - R&S 2024: Reingewinn 41,2 Mio Fr. (VJ 11,6 Mio) bestätigte Dividende von 0,50 CHF je Aktie 2025: Prognose Umsatzwachstum 10-13 Prozent statt 12 Prozent - Sulzer Q1: Auftragseingang 1020 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1054 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Wachstum Auftragseingang von 2 bis 5 Prozent erwartet Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent erwartet EBITDA-Marge von rund 15 Prozent erwartet - DKSH vertreibt künftig Kosmetikinhaltsstoffe von TRI-K in Japan - Galderma bringt Hautstraffer Sculptra auf den chinesischen Mark - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,976 Prozent - Belimo: Gruppe Linsi meldet Anteil von 19,512 Prozent - Cham SP: UBS Fund Mgt. meldet Anteil von 3,617 Prozent; Caceis (Switzerland) 3,522 Prozent - Comet: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 5,145 Prozent - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - R&S: BMK Ergebnis 2024 (10.00 Uhr) - Gurit: Trading Update Q1 (nachbörslich) - Villars: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - GV: Sandoz, Gurit, IVF Hartmann, Kuros Mittwoch: - GV: Nestlé, Geberit, Ascom, Basilea, Bucher, Geberit, Georg Fischer, Komax, LLB, Mikron, Molecular Partners, U-blox Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Webcast 9.00/10.00 Uhr) - VAT: Umsatz/Auftragseingang Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: 3M-Update - GV: Adecco, Cicor, Hiag, Kudelski, StarragTornos, WKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte März 2025 (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen April 2025 (11.00 Uhr) - EU: Industrieproduktion Februar 2025 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index April 2025 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise März 2025 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Re (7,35 USD) - UBS (0,90 USD) - Bossard (3,90 Fr.) - BVZ (18,00 Fr.) - Fundamenta (0,60 Fr.) - TX Group (4,80 Fr.) per 16.04: - Flughafen Zürich (5,70 Fr.) per 17.04: - Sandoz (0,60 Fr.) - IVF Hartmann (6,20 Fr.) - LUKB (2,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9270 - USD/CHF: 0,8164 - Conf-Future: +4 BP auf 162,90 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,396 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +2,31 Prozent auf 11'499 Punkte - SLI (Montag): +2,28 Prozent auf 1'855 Punkte - SPI (Montag): +2,25 Prozent auf 15'453 Punkte - Dax (Montag): +2,85 Prozent auf 20'955 Punkte - CAC 40 (Montag): +2,06 Prozent auf 7'273 Punkte

