- SMI vorbörslich: -0,69 Prozent auf 11'529,65 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,38 Prozent auf 40'369 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,05 Prozent auf 16'823 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,64 Prozent auf 33'707 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom gewinnt Netztest des Fachmagazins Chip - Basilea kündigt neue Pipeline-Daten für Fachkongress ESCMID an - DKSH wird Vertriebspartner von Eastroc Beverage in Malaysia - Gurit Q1: Umsatz 85,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,2 Mio) 2025: Umsatz-Guidance nach wie vor nicht möglich Marge rund um 2024er-Level erwartet - Idorsia: Kantonale Nachlassbehörde genehmigt Änderungen für Wandelanleihe - Santhera: Verschreibung von Agamree in England kann beginnen Agamree könnte bis Ende 2025 in Kanada zugelassen werden - Temenos schlägt Felicia Alvaro für VR vor - Villars 2024: Geschäftsertrag 73,3 Mio Fr. (VJ 73,9 Mio) EBIT 4,2 Mio Fr. (VJ 2,5 Mio) Reinergebnis 2,8 Mio Fr. (VJ 1,4 Mio) Dividende 8,00 Fr. (VJ 5,00 Fr.) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: * CHINA MAR INDUSTRIAL OUTPUT +7.7 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.8 Prozent Y/Y: NBS * CHINA MAR RETAIL SALES +5.9 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.2 Prozent Y/Y * CHINA Q1 FIXED-ASSET INVESTMENT +4.2 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.1 Prozent Y/Y * CHINA Q1 PROPERTY INVESTMENT -9.9 Prozent Y/Y VS MEDIAN -9.7 Prozent Y/Y * CHINA MAR UNEMPLOYMENT RATE +5.2 Prozent VS FEB +5.4 Prozent * CHINA Q1 INDUSTRIAL OUTPUT +6.5 Prozent Y/Y VS JAN-FEB +5.9 Prozent Y/Y * CHINA Q1 RETAIL SALES +4.6 Prozent Y/Y VS JAN-FEB +4.0 Prozent Y/Y * CHINA Q1 2025 REAL GDP +5.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.2 Prozent Y/Y: NBS * CHINA Q1 2025 REAL GDP +1.2 Prozent Q/Q VS MEDIAN +1.4 Prozent Q/Q - GB: VERBRAUCHERPREISE MÄRZ +2,6 Prozent GG VJ (PROGNOSE +2,7) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,071 Prozent - Barry Callebaut: Artisan Partners Limited Partnership meldet Anteil v. 10,046 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Partners Group: FMR meldet neu Anteil von 3,037 Prozent - Perrot Duval: Gruppe Shahin meldet Anteil von 52,681 Prozent - R&S: JPMorgan meldet Anteil von 3,012 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Geberit, Nestlé, Ascom, Basilea, Bucher, Georg Fischer, Komax, LLB, Mikron, Molecular Partners, U-blox Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Webcast 9.00/10.00 Uhr) - VAT: Umsatz/Auftragseingang Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: 3M-Update - GV: Adecco, Cicor, Hiag, Kudelski, StarragTornos, WKB Dienstag: - Temenos Ergebnis Q1 (nachbörslich/Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Bystronic: WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte März/Q1 2025 (Donnerstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 2/25 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 3/25 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 3/25 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 3/25 (15.15 Uhr) Lagerbestände 2/25 (16.00 Uhr) NAHB-Index 4/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Orascom DH: (nach Vollzug des Angebots geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Flughafen Zürich (5,70 Fr.) per 17.04: - Sandoz (0,60 Fr.) - IVF Hartmann (6,20 Fr.) - LUKB (2,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 0,9260 - USD/CHF: 0,8145 - Conf-Future: Dienstag ungehandelt - SNB: Kassazinssatz 0,41 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,96 Prozent auf 11'610 Punkte - SLI (Dienstag): +0,96 Prozent auf 1'873 Punkte - SPI (Dienstag): +1,35 Prozent auf 15'662 Punkte - Dax (Dienstag): +1,43 Prozent auf 21'254 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +3,25 Prozent auf 7'335 Punkte

awp-robot/sw/uh