- SMI vorbörslich: +0,2 Prozent auf 11'622,58 Punkte (08.25 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,73 Prozent auf 39'669 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -3,07 Prozent auf 16'307 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,25 Prozent auf 34'343 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q1: Umsatz 7935 Mio USD (AWP-Konsens: 8130 Mio) Auftragseingang 9213 Mio USD (AWP-Konsens: 9041 Mio) Operativer EBITA 1597 Mio USD (AWP-Konsens: 1477 Mio) Operative EBITA-Marge 20,2 Prozent (AWP-Konsens: 18,0 Prozent) Reinergebnis 1102 Mio USD (AWP-Konsens: 951 Mio) Robustes Umfeld wurde durch Auftragswachstum untermauert Q2: Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich erwartet Stabile Marge im Vergleich zum Vorjahr erwartet 2025: Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich erwartet Steigerung der EBITA-Marge gegenüber Vorjahr erwartet Prognosen sind Bewusstsein der gestiegenen globalen Unsicherheiten - ABB: Spin-off der Division Robotics als eigenständiges Unternehmen geplant Kotierung im zweiten Quartal 2026 geplant Ausschüttung an Aktionäre als Sachdividende vorbörsliche Indikation bei JB +3,1 Prozent - VAT Q1: Umsatz 275,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 282,0 Mio) Auftragseingang 241,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 281,8 Mio) Auftragsbestand 339,1 Mio Fr. (Q4: 370,3 Mio) Q2: Erwarten Umsatz von 260 bis 290 Mio Fr. . 2025: gehen weiterhin von einem Wachstumsjahr aus dürften dank Technologiewechsel Marktwachstum übertreffen Erwarten Anstieg bei Auftragseing, Umsatz, Nettogewinn und Cashflow Bei Global Service mehr Nachfrage bei Modernisierungen von Fabriken sehen aktuell kaum Auswirkungen auf Absatz an US-Kunden wegen Zöllen vorbörsliche Indikation bei JB -3,5 Prozent - SGS: Ausschüttungsquote für Aktiendividende 63,3 Prozent - 5,3 Mio neu Aktien - Addex erwirbt Rechte an mGlu2-PAM-Wirkstoff ADX71149 in Phase 2 - Baloise-Immobilienfonds Swiss Property plant Kapitalerhöhung von 150 Mio Fr. - Bystronic Q1: Umsatz 151,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,5 Mio) Auftragseingang 154,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,6 Mio) verzichtet auf Prognose zu Geschäftsentwicklung für 2025 Auswirkungen der angekündigten Zölle schwer einzuschätzen - Castle PE meldet Abgang aus dem Verwaltungsrat - CI Com: Hauptaktionär Dual kauft 10,1 Prozent-Beteiligung an Alliance Développement - SIX Group: Schiedsklage von Clariant weitgehend gutgeheissen - Galderma lanciert neuen Hautkomplex Alastin Restorative Skin - LLB: Können auf gutes erstes Quartal zurückblicken Unsichere Zinsentwicklung - bestätigen bisherige 2025-Guidance - Orascom DH: Dekotierung von SIX voraussichtlich bereits im Mai 2025 - Sensirion erhält Genehmigung der US-Umweltschutzbehörde für Methanüberwachung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte März zum VM real +3,2 Prozent, nominal +12,6 Prozent (saisonber.) Handelsbilanzüberschuss März 5,3 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe März zum VM real +4,5 Prozent, nominal +10,4 Prozent (saisonber.) Uhrenexporte März unbereinigt 2,13 Mrd. Fr. (nom. +1,5 Prozent gg VJ) Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: FMR meldet Anteil von 3,009 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,79 Prozent - GAM meldet Eigenanteil von 0,033 Prozent/6,812 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,053 Prozent - Perrot Duval: Mehrere Beteiligungsveränderungen PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q1 (Webcast 9.00/10.00 Uhr) - VAT: Umsatz/Auftragseingang Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Adecco, Cicor, Hiag, Kudelski, StarragTornos, WKB Dienstag: - Temenos Ergebnis Q1 (nachbörslich/Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Bystronic Mittwoch: - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (BMK 11.00 Uhr) - U-blox: Trading Update Q1 - GV: Coltene, Galderma, HOCN, Medmix, Sulzer, Vetropack WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EZ: EZB Zinsentscheid (14.15 h) - US: Baubeginne- und genehmigungen 3/25 (14:30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 4/25 (14:30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sandoz (0,60 Fr.) - IVF Hartmann (6,20 Fr.) - LUKB (2,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.24 Uhr) - EUR/CHF: 0,9290 - USD/CHF: 0,8183 - Conf-Future: Mittwoch ungehandelt - SNB: Kassazinssatz 0,405 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,10 Prozent auf 11'599 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,32 Prozent auf 1'867 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,19 Prozent auf 15'632 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 21'311 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,78 Prozent auf 7'330 Punkte

awp-robot/sw/