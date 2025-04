STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag nach den Osterfeiertagen nach negativen Vorgaben aus den USA tiefer erwartet. An der Wall Street hatten die Attacken von Präsident Donald Trump gegen den Notenbankchef Jerome Powell die Anleger verunsichert und die Kurse belastet. Trump will prüfen, wie er Powell aus dem Amt drängen könnte. Dies schürt Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Daneben dürften die hiesigen Marktteilnehmer ihren Blick auf die geplante Fusion der beiden Versicherer Baloise und Helvetia richten. Zudem dürfte die Dividendenzahlung bei Nestlé (3,05 Fr.) im SMI Spuren hinterlassen. - SMI vorbörslich: -0,90 Prozent auf 11'555,96 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -2,48 Prozent auf 38'170 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,46 Prozent auf 17'808 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,28 Prozent auf 34'185 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche will innert 5 Jahren 50 Milliarden Dollar in USA investieren GS vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Sonova schliesst Aktienrückkauf 2022-2025 ab - Swiss Re ernennt Bernhard Kaufmann zum CRO - UBS geht lokale Partnerschaft in Indien für Vermögensverwaltung ein - Aryzta Q1: Umsatz 523 Mio EUR (VJ 514 Mio) Org. Wachstum 1,6 Prozent (2024: -0,2 Prozent) Org. Entwicklung Europa +2,0 Prozent (VJ +0,3 Prozent) Org. Entwicklung Rest der Welt -1,6 Prozent (VJ -1,3 Prozent) Pricing bei +0,9 Prozent (VJ +0,3 Prozent) Volumen +1,0 Prozent (VJ +0,2 Prozent) 2025: organ. Wachstum niedriger bis mittlerer einstelliger Prozent-Bereich - Helvetia und Baloise kündigen Fusion unter Gleichen an - Festes Umtauschverhältnis von 1,0119 Helvetia-Aktien je Baloise-Aktie - Kostensynergien von rund 350 Mio Fr. erwartet - Integrationskosten von insgesamt rund 500 bis 600 Mio Fr. - Dividendenkapazität für 2029 soll um rund 20 Prozent steigen - Voraussichtlicher Vollzug Fusion im 4. Quartal 2025 - Präsident wird Thomas von Planta, Vize Ivo Furrer - CEO wird Fabian Rupprecht, CFO Matthias Henny - Patria Genossenschaft wird für Fusion stimmen - Baloise-Aktionär Cevian will Fusion noch nicht kommentieren Baloise vorbörslich +0,5 Prozent Helvetia vorbörslich +0,4 Prozent - Wisekey 2024: Umsatz 11,9 Mio USD (VJ 30,9 Mio) Reinverlust von 31,9 Mio USD (VJ: -15,4 Mio) Barmittel per Ende Jahr bei 90,6 Mio USD - Ypsomed verkauft Diabetes-Geschäft für bis zu 420 Millionen Franken an TecMed vorbörsliche Indikation +4,5 Prozent - Cicor erhält Genehmigung für Übernahme von Éolane-Geschäftsaktivitäten - DKSH schliesst Partnerschaft mit GentleGen in Thailand - EFG installiert neue VR-Präsidentin in Dubai - LUKB: Neue Eignerstrategie des Kantons wird um Nachhaltigkeitsziele ergänzt - Warteck Invest beantragt an GV neues Kapitalband - Zwahlen & Mayr setzt ausserordentliche GV für Delisting auf 13. Mai NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Presse: Glencore und Gunvor an Raffinerie Italiana Petroli interessiert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,006 Prozent - R&S: JPMorgan Chase & Co. meldet Anteil von 3,253 Prozent - Titlisbahnen: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,003 Prozent PRESSE DIENSTAG - Dienstag: - Baloise/Helvetia: Conf Call zur Fusion (08.30 Uhr) - Temenos Ergebnis Q1 (nachbörslich/Conf. Call 18.30 Uhr) - GV: Bystronic Mittwoch: - Phoenix Mecano: Ergebnis Q1 (BMK 11.00 Uhr) - U-blox: Trading Update Q1 - GV: Coltene, Galderma, HOCN, Medmix, Sulzer, Vetropack Donnerstag - SGS: Umsatz Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Addex: Ergebnis 2024 - Galderma: Trading Update Q1 (Webcast 15.30 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q1 (0Webcast 09.30 Uhr) - Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - SHL: Ergebnis 2024 - Vontobel: Q1-Update - SNB: Ergebnis Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Lohnentwicklung im Jahr 2024 (8.30 Uhr) Arbeitskräfteerhebung - Jahresdurchschnittswerte 2024 (Donnerstag) Zweite Schätzung Logiernächte März 2025 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2024 (vorläufig, 11 Uhr) Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig, 16 Uhr) - US: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 4/25 (14.30 Uhr) IWF Ausblick Wirtschaft weltweit (15 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 4/25 (16 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Geberit (12,80 Fr.) - Nestlé (3,05 Fr.) - Lindt&Sprüngli PS/N (150,00 Fr./1500,00 Fr.) - Ascom (0,10 Fr.) - Bucher (11,00 Fr.) - Georg Fischer (1,35 Fr.) per 23.04: - Adecco (1,00 Fr.) - Hiag (3,30 Fr.) - LLB (2,80 Fr.) - Mikron (0,50 Fr.) per 24.04: - StarragTornos (1,00 Fr.) per 25.04: - Coltene (2,50 Fr.) - Galderma (0,15 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Sulzer (4,25 Fr.) - Vetropack (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9322 - USD/CHF: 0,8087 - Conf-Future: +39 BP auf 163,29 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,43 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,54 Prozent auf 11'661 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,33 Prozent auf 1'873 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,46 Prozent auf 15'705 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,49 Prozent auf 21'206 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,68 Prozent auf 7'286 Punkte

