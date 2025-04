- SMI vorbörslich: +1,47 Prozent auf 11'817,28 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +2,66 Prozent auf 39'187 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,71 Prozent auf 16'300 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,92 Prozent auf 34'878 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält CE-Kennung für Algorithmus zu Erkennung des Koronarsyndroms - UBS fusioniert UBS LivingPlus, UBS Hospitality und Residentia - Phoenix Mecano 2024: Dividende 19,00 Fr. (VJ 18,00 Fr.) Q1: Umsatz 196,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 197,0 Mio) Auftragseingang 194,5 Mio EUR (VJ 198,6 Mio) EBIT 13,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 15,0 Mio) Reinergebnis 10,1 Mio EUR (VJ 8,2 Mio) Erste Anzeichen wirtschaftlicher Erholung US-Handelszölle dämpfen Erholung Hohe Preise könnten Nachfrage nach Komfortmöbeln bremsen 2025: Vorerst keine Guidance wegen der Handelskonflikte - Pierer Mobility verschiebt Jahresfinanzbericht 2024 - Ziel Ende Mai 2025 Veröffentlichen vorläufige Kennzahlen bis Ende April 2025 Investorenprozess zu Finanzierung KTM-Sanierung am Laufen - Temenos Q1: Umsatz 232,2 Mio USD (AWP-Konsens: 237,7 Mio) EBIT 75,8 Mio USD (AWP-Konsens: 73,8 Mio) EBIT-Marge adj. 32.6 Prozent (AWP-Konsens: 31,0 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,81 USD (AWP-Konsens: 0,79 USD) CEO: Fundementale Wachstumstreiber für unser Geschäft intakt CFO: Guter Start ins Q2 - Einige zögernde Kunden haben unterschrieben Kunden haben im Nachgang zu «Liberation Day» etwas mehr Klarheit bestätigt Guidance für 2025 und 2028 kündigt neues Aktienrückkaufprogramm über 250 Mio CHF an - U-blox Q1: Umsatz 70,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 70,7 Mio) Cash-EBIT-Marge -5,1 Prozent (AWP-Konsens: -7,4 Prozent) Locate-Geschäft pos. Cash-EBIT im Q1 Q2: Umsatz 60-70 Mio Fr. und Cash-EBIT-Marge 0-10 Prozent erwartet Short-range-Geschäft break even in H2 erwartet Abschluss Cellular-Verkauf im Q2 erwartet 2025: Marktbed. sollten sich verbessern, Aufträge zeigen Erholung - DKSH übernimmt Zircon-Swis Fine Foods aus Singapur - Hiag vermietet Flächen auf dem Campus Reichhold an Oerlikon Metco - Meyer Burger führt Kurzarbeit im Solarzellenwerk in Thalheim ein - Xlife Sciences: IPO von Veraxa an Nasdaq erfolgt über Merger mit Voyage NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Sportradar lanciert Kaufangebot für 23 Millionen Aktien PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,009 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,566 Prozent - DocMorris: The Goldman Sachs , Inc meldet Anteil von <3 Prozent; Goldman Sachs 4,15 Prozent - Interroll: Franklin Resources, Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,277 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Partners Group: Capital meldet Anteil von 3,009 Prozent; FMR LLC <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Phoenix Mecano: BMK 2024 (11.00 Uhr) - U-blox: Call zu Q1 (14.00 Uhr) - GV: Coltene, Galderma, HOCN, Medmix, Sulzer, Vetropack Donnerstag - Nestlé: Umsatz Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Roche: Umsatz Q1 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - SGS: Umsatz Q1 (Webcast 10.00 Uhr) - Addex: Ergebnis 2024 - Galderma: Trading Update Q1 (Webcast 15.30 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q1 (0Webcast 09.30 Uhr) - SHL: Ergebnis 2024 - Vontobel: Q1-Update GV: APG SGA, Cembra, Elma, Kardex, Rieter Freitag: - Holcim: Trading Update Q1 (Conf. Call 09.00/Webcast 10.00 Uhr) - BB Biotech: Ergebnis Q1 - Xlife: Ergebnis 2024 - Pierer Mobility: aoGV (10.00 Uhr, Kapitalmassnahmen zur Bilanzsanierung) - Highlight Event: Ergebnis 2024 (nachbörslich) GV: Allreal, Arbonia, Asmallworld, Baloise, GLKB, Helvetia, Medartis, VP Bank WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Ergebnis Q1 (Donnerstag) - SNB: GV mit Reden Janom Steiner/Schlegel (Freitag) Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröff., 09.15h) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröff., 09.30h) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröff., 10.00h) - GB: S&P Global PMI Verarbeit. Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröff., 10.30h) - ZO: Bauproduktion 2/25 (11.00h) EZB Wage Tracker (12.00h) - US: S&P Global PMI Verarbeit. Gewerbe und Dienste 4/25 (1. Veröff., 15.45h) Verkauf neuer Häuser 3/25 (16.00h) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30h) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.04.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Ci Com Suspendierungen (bis auf weiteres): - Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Adecco (1,00 Fr.) - Hiag (3,30 Fr.) - LLB (2,80 Fr.) - Mikron (0,50 Fr.) per 24.04: - StarragTornos (1,00 Fr.) per 25.04: - Coltene (2,50 Fr.) - Galderma (0,15 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Sulzer (4,25 Fr.) - Vetropack (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9368 - USD/CHF: 0,8226 - Conf-Future: -41 BP auf 162,88 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,399 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,13 Prozent auf 11'646 Punkte - SLI (Dienstag): +0,05 Prozent auf 1'874 Punkte - SPI (Dienstag): +0,52 Prozent auf 15'786 Punkte - Dax (Dienstag): +0,41 Prozent auf 21'294 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,05 Prozent auf 7'326 Punkte

awp-robot/sw/uh