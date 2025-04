- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 11'950,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,23 Prozent auf 40'093 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,74 Prozent auf 17'166 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,93 Prozent auf 35'715 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim Q1: Umsatz 5544 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5554 Mio) Org. Wachstum -0,6 Prozent (AWP-Konsens: -0,4 Prozent) EBIT adj. 515 Mio Fr. (AWP-Konsens: 508 Mio) Amrize-Kotierung weiter auf Kurs, für Juni erwartet 2025: Ziele bestätigt Überproportionaler Anstieg des adj. EBIT erwartet Free Cashflow von über 3,5 Mrd Fr. angepeilt Weitere Verbesserung der adj. EBIT-Marge erwartet Weiter zweistell. Wachstum bei recycelten Bau- und Abbruchmat. vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Roche mit detailliertem Ergebnis zu Grippemittel Xofluza in Fach-Journal - Swiss Life: SST-Quote bei 201 Prozent per 31.12.2024 (VJ 212 Prozent) - Addex 2024: Reinergebnis 7,1 Mio Fr. (VJ -10,6 Mio) Flüssige Mittel 3,3 Mio Fr. (Q3: 3,3 Mio) - Baloise: Patria Genossenschaft erwirbt Baloise-Aktien von Cevian Capital Robert Schuchna stellt sich nicht zur Wahl an der heutigen GV Über Kaufpreis haben Parteien Stillschweigen vereinbart Auf Nomination 7. Mitglied im VR bei Fusion wird verzichtet - BB Biotech Q1: Reinergebnis -241 Mio Fr. (VJ 260 Mio) Portfolio auf 23 Positionen reduziert; Fokus auf 1-Mrd-Firmen 2025: Begrenzte Portfolio-Exponierung bei globalem Handelsstreit - Forbo: CEO Jens Fankhänel kehrt nicht in seine Funktion zurück CFO Jaeger bleibt vorerst ad-interim-CEO - Nachfolge-Suche gestartet - Montana Aerospace: Co-VRP Thomas Williams tritt nicht mehr zur VR-Wahl an Co-CEO Michael Pistauer soll neu in VR gewählt werden - Xlife 2024: Ergebnis je Aktie 6,00 Fr. (VJ 2,73 Fr.) Umsatz 0,83 Mio Fr. (VJ 0,98 Mio) 2025: Schwerpunkt wird auf Partnerschaft mit Technologien liegen plant Dual Listing an SIX und Londoner LSE NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Forbo: Swisscanto meldet Anteil von 3,036 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mikron: Rudolf Maag meldet Anteil von <3 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,005 Prozent - SGS: Swisscanto meldet Anteil von 3,007 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Holcim: Conf. Call zu Trading Update Q1 (09.00 Uhr, Webcast 10.00 Uhr) - Addex: Conf. Call zu Ergebnis 2024 (16.00 Uhr) - Pierer Mobility: aoGV zu geplanter Bilanzsanierung (10.00 Uhr) - Highlight Event: Ergebnis 2024 (nachbörslich) GV: Allreal, Arbonia, Asmallworld, Baloise, GLKB, Helvetia, Medartis, SNB, VP Bank Montag: - Keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q1 (Webcast 14.00 Uhr) - Clariant: Update Q1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q1 - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Santhera: Ergebnis 2024 - SIG: Q1-Statement (Conf. Call 09.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q4 (Publikation: 22.00 Uhr; Webcast 22.30 Uhr) GV: BC Jura, BCGE, BKW, Feintool, Naturenergie, VAT WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: GV mit Reden Janom Steiner/Schlegel (10.00 Uhr) Finanzierungsrechnung Schweiz (Montag) Ausland: - FR: Geschäftsklima 4/25 (08.45 Uhr) Produzentenvertrauen 4/25 (08.45 Uhr) - US: Uni Michigan Konsumentenvertrauen 4/25 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Coltene (2,50 Fr.) - Galderma (0,15 Fr.) - Medmix (0,50 Fr.) - Sulzer (4,25 Fr.) - Vetropack (1,00 Fr.) per 28.04: - APG SGA (12,00 Fr.) - Cembra (4,25 Fr.) - Kardex (6,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9439 - USD/CHF: 0,8330 - Conf-Future: ungehandelt (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,415 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,92 Prozent auf 11'918 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,99 Prozent auf 1'924 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,98 Prozent auf 16'158 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,47 Prozent auf 22'065 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +2,41 Prozent auf 7'503 Punkte

awp-robot/sw/