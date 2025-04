STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv. Aber die US-Aktien-Futures deuten nun eine nachgebende Tendenz zur heutigen Eröffnung an. Zudem könnte der hiesige Markt nach der Aufholjagd der vergangenen zwei Wochen nun eine Verschnaufpause einlegen. Ausserdem sind die Impulse zu Beginn der verkürzten Woche dünn gesät. - SMI vorbörslich: +0,06 Prozent auf 11'949,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,05 Prozent auf 40'114 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,26 Prozent auf 17'383 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,30 Prozent auf 35'814 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé ernennt Jeff Hamilton zum Amerika-Chef - Carlo Gavazzi: Gesamtumsatz aus Warenverkäufen 130 Mio Fr. (VJ 172 Mio) EBIT voraussichtlich ca. 6 Mio Fr. (VJ 25 Mio) Reingewinn ca. 3,5 Mio Fr. (VJ 18,7 Mio) Auftragseingang 107 Mio Fr. (VJ 134 Mio) - Baloise weist Solvenzquote von 204 Prozent per Ende 2024 aus - CI Com: Börsenaufsicht SER leitet Dekotierungsverfahren ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Geberit meldet Eigenanteil von 2,927 Prozent/4,551 Prozent - Helvetia: Patria Gen. meldet Anteil von <3 Prozent; Helvetia AG/Patria Gen. 34,344 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,032 Prozent - Mikron: Ammann Group meldet Anteil von 56,13 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,025 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - Swatch-Aktionär Wood will Beteiligung weiter ausbauen (The Markets) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q1 - Clariant: Update Q1 - Bucher: Umsatz Q1 - Ems-Chemie: Umsatz Q1 - Santhera: Ergebnis 2024 - SIG: Q1-Statement - Logitech: Ergebnis Q4 GV: BC Jura, BCGE, BKW, Feintool, Naturenergie, VAT Mittwoch: - Schindler: Ergebnis Q1 - UBS: Ergebnis Q1 - AMS Osram: Ergebnis Q1 - Idorsia: Ergebnis Q1 - Leclanché: Ergebnis 2024 - Sandoz: Umsatz Q1 - Straumann: Ergebnis Q1 - Airesis: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis (nachbörslich) - EPH: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - Youngtimers: Ergebnis 2024 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Finanzierungsrechnung Schweiz (09:00) - KOF Konjunkturbarometer April (Mittwoch) - UBS-CFA Index April (Mittwoch) Ausland: - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/25 (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - APG SGA (12,00 Fr.) - Cembra (4,25 Fr.) - Kardex (6,00 Fr.) per 29.04: - Allreal (7,00 Fr.) - Arbonia (1,83 Fr.) - Baloise (8,10 Fr.) - GLKB (1,00 Fr.) - Helvetia (6,70 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9424 - USD/CHF: 0,8290 - Conf-Future: -66 BP auf 163,33 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,417 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,21 Prozent auf 11'942 Punkte - SLI (Freitag): +0,56 Prozent auf 1'935 Punkte - SPI (Freitag): +0,33 Prozent auf 16'211 Punkte - Dax (Freitag): +0,81 Prozent auf 22'242 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,72 Prozent auf 7'536 Punkte

