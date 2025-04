- SMI vorbörslich: +0,41 Prozent auf 12'077,87 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,28 Prozent auf 40'228 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,10 Prozent auf 17'366 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): Feiertag, Börse geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis Q1: Reinergebnis 3609 Mio USD (VJ 2688 Mio) Kern-EBIT 5575 Mio USD (AWP-Konsens: 5247 Mio) Kern-EPS 2,28 USD (AWP-Konsens: 2,12 USD) Umsatz Kisqali 956 Mio USD (Q4: 902 Mio; Q3: 787 Mio) Umsatz Zolgensma 327 Mio USD (Q4: 262 Mio; Q3: 308 Mio) Umsatz Entresto 2261 Mio USD (Q4: 2180 Mio; Q3: 1865 Mio) Umsatz Leqvio 257 Mio USD (Q4: 223 Mio; Q3: 198 Mio) Umsatz Kesimpta 899 Mio USD (Q4: 950 Mio; Q3: 838 Mio) Umsatz Pluvicto 371 Mio USD (Q4: 351 Mio; Q3: 386 Mio) Umsatz Cosentyx 1534 Mio USD (Q4: 1596 Mio; Q3: 1693 Mio) EBIT 4663 Mio USD (AWP-Konsens: 5247 Mio) Ergebnis je Aktie 1,83 USD (AWP-Konsens: 2,12 USD) Umsatz 13233 Mio USD (AWP-Konsens: 13'097 Mio) Kern-Reinergebnis 4482 Mio USD (AWP-Konsens: 4205 Mio) Reingewinn 3609 Mio USD (VJ 2688 Mio) Umsatz Lucentis 189 Mio USD (Q4: 210 Mio; Q3: 245 Mio) erhöht Konzern-Ausblick für 2025 2025: Neu Umsatzsteigerung im hohen einstelligen Prozentbereich erw. Gewinnpluss neu im tiefen zweistelligen Prozentbereich erw. rechnet für 2025 nun mit FX-effekt auf Umsatz von 0 Prozent (bisher -2 Prozent) rechnet weiter Mitte 2025 mit Generika in USA (insb. für Entresto) CEO: Zuversichtlich, unsere Wachstumsprognosen zu erfüllen Zuversichtlich, Mittel- und Langfristziele zu erreichen Wollen mit US-Investitionen 100 Prozent in USA produzieren EU muss wettbewerbsfähiger werden, um Investitionen anzuziehen Erwarten erste Entresto-Generika voraussichtlich ab Juli Zahlreiche Schlüsselmedikamente werden bereits in USA produziert Mögliche US-Zölle sind für uns handhabbar - auch mittelfristig In der EU wird Innovation nicht mehr angemessen gewürdigt Hoffe EU und Schweiz denken über besser Wertschätzung nach Schauen uns Entwicklung an US-Universitäten genau an CFO: Auch gutes Kostenmanagement hat Gewinnentwicklung gestützt Erwarten weiterhin stärkeres H1 als H2 2025 Erwarten 2025 anhaltend gute Entwicklung unseres Portfolios H2 dürfte wegen der möglichen Generika schwächer sein Haben allerdings starke Pipeline-Assets für weiteres Wachstum Gewinnentwicklung so stark vor allem wegen starkem Umsatz vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - SIG Group Q1: Bereinigtes Wachstum 3,2 Prozent EBITDA-Marge adj. 22,3 Prozent (AWP-Konsens: 22,7 Prozent) Umsatz 745,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 739 Mio) EBITDA adj. 166,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 168 Mio) Reinergebnis adj. 44,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 46 Mio) 2025: Ziele bestätigt Auswirkungen der US-Zölle auf Rentabilität voraus. begrenzt Verfolgen mögl. indirekte Auswirkungen der Zölle sehr genau Nettoinvestitionen vorauss. zwischen 7-9 Prozent des Umsatzes Dividendenausschüttung von 50-60 Prozent des adj. Nettogewinns vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Roche erhält FDA-Durchbruchstatus für KI-gesteuertes Diagnostikgerät für Krebs - Zurich steigert SST-Quote auf 253 Prozent per Ende 2024 - Bucher Q1: Umsatz 783 Mio Fr. (AWP-Konsens: 776 Mio) Auftragseingang 705 Mio Fr. (AWP-Konsens: 686 Mio) Umsatz Kuhn 316 Mio Fr. (AWP-Konsens: 314 Mio) Auftragseingang Kuhn 232 Mio Fr. (AWP-Konsens: 216 Mio) Erholung zeichnet sich in einigen Märkten ab 2025: Prognose bestätigt, aber zunehmende Unsicherheit wegen US-Zöllen Erwarten stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis Erwarten Betriebsgewinnmarge auf Vorjahresniveau Aktienrückkaufprogramm von bis zu 410'000 Aktien startet am 5. Mai vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Clariant Q1: EBITDA-Marge 15 Prozent (AWP-Konsens: 13,3 Prozent) EBITDA-Marge adj. 18,8 Prozent (AWP-Konsens: 17,2 Prozent) EBITDA adj. 190 Mio Fr. (AWP-Konsens: 177 Mio) Umsatz 1013 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1022 Mio) EBITDA 152 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153 Mio) 2025: Wachstum in LW am unteren Ende der Spanne von 3-5 Prozent erwartet EBITDA-Marge von 15,0-15,5 Prozent erwartet direkte Auswirkungen Zollstreit auf Performance überschaubar indirekt dürften Zollspannungen globale Nachfrage belasten CFO Bill Collins tritt zurück - Oliver Rittgen folgt am 1. August Bis «spätestens» 2027 EBITDA-Marge von 19-21 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +4,2 Prozent - Ems-Chemie Q1: Umsatz 522 Mio Fr. (AWP-Konsens: 513 Mio) Umsatz Polymere 469 Mio Fr. (AWP-Konsens: 471 Mio) Umsatz Spezialchemie 52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53 Mio) 2025: Nettoumsatz unter VJ, EBIT leicht über VJ Handelskonflikte und Unsicherheit trüben Weltwirtschaft Haben keine Lieferverhältnisse zwischen China und den USA Erfolgreiche Neugeschäfte kompensieren schlechtere Konjunktur - Pierer Mobility 2024: Umsatz 1879 Mio EUR (AWP-Konsens: 2661 Mio) EBIT -1188 Mio EUR (VJ +160 Mio) Umsatz 1879 Mio EUR (VJ 2661 Mio) Ergebnis vor Steuern -1280 Mio EUR (VJ 92,1 Mio) 2025: Negatives operatives Ergebnis (vor Sanierungsgewinn) erwartet - Santhera 2024: Umsätze aus Verträgen mit Kunden 39,1 Mio Fr. (VJ 103,4 Mio) Betriebsverlust 33,2 Mio Fr. (VJ Gewinn 68,8 Mio) Nettoergebnis -42,0 Mio Fr. (VJ +54,8 Mio) Weiter für 2026 Break-Even angepeilt Prüfen zusätzliche Produktionsstandorte für Agamree, auch in USA Erwarten Marktstart Agamree in weiteren EU-Märkten im Laufe 2025/26 Mittelfristig (2028) weiter Umsatz-Ziel von 150 Mio Fr. 2025: Weiter Umsatz von 65-70 Mio Fr. erwartet - Cosmo erhält negative Empfehlung der CHMP zu Winlevi (Clascoterone Cream 1 Prozent) wird gegen die CHMP-Entscheidung Berufung einlegen - Aevis-Victoria-Hotelsparte MRH Switzerland wächst im ersten Quartal - Idorsia veröffentlicht positive Daten zu Schlafmittel NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: GFK-Konsumklima für Mai -20,6 Pkt (Prognose -25,8); gg -24,3 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,051 Prozent - Meier Tobler meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Orior: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von <3 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,04 Prozent - Villars: Hans-Herbert Döbert meldet Anteil von 5,395 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: Webcast zu Ergebnis Q1 (14.00 Uhr) - Clariant: Conf. Call zu Update Q1 (13.00 Uhr) - SIG: Conf. Call zu Q1-Statement (09.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q4 (nach US-Börsenschluss; Webcast 22.30 Uhr) GV: BC Jura, BCGE, BKW, Feintool, Naturenergie, VAT Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Webcast 10.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.45/11.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q1 - Leclanché: Ergebnis 2024 - Airesis: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - EPH: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - CI Com: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - Youngtimers: Ergebnis 2024 (nachbörslich) GV: Aryzta, Bachem, SFS, SGKB, Varia US Donnerstag - Tag der Arbeit: Börse geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst - CFT: Umsatz Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer April (Mittwoch) - UBS-CFA Index April (Mittwoch) - BFS: Dienstleistungsumsätze Februar 2025 (Donnerstag) Detailhandelsumsätze März 2025 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Geldmenge M3 3/25 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 4/25 (endgültig; 11.00 Uhr) Wirtschaftsvertrauen 4/25 (11.00 Uhr) Industrievertrauen 4/25 (11.00 Uhr - IT: Produzentenvertrauen 4/25 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 4/25 (10.00 Uhr) - US: Lagerbestände Grosshandel 3/25 (vorab; 14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 2/25 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 4/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per 30.4.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Allreal (7,00 Fr.) - Arbonia (5,83 Fr.) - Baloise (8,10 Fr.) - GLKB (1,00 Fr.) - Helvetia (6,70 Fr.) - SNB (15,00 Fr.) - VP Bank (4,00 Fr.) per 02.05: - VAT (6,25 Fr.) - BC Jura (2,25 Fr.) - BKW (3,70 Fr.) - Naturenergie (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9372 - USD/CHF: 0,8228 - Conf-Future: +43 BP auf 163,97 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,388 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,72 Prozent auf 12'028 Punkte - SLI (Montag): +0,62 Prozent auf 1'947 Punkte - SPI (Montag): +0,74 Prozent auf 16'330 Punkte - Dax (Montag): +0,13 Prozent auf 22'272 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,95 Prozent auf 7'574 Punkte

