- SMI vorbörslich: -0,02 Prozent auf 12'064,78 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,75 Prozent auf 40'528 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,55 Prozent auf 17'461 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,37 Prozent auf 35'973 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech 2024/25: Umsatz 4,55 Mrd USD (VJ 4,3 Mrd) Reinergebnis 631,53 Mio USD (VJ 612,1 Mio) Q4: Umsatz 1'010,36 Mio USD (AWP-Konsens: 1045 Mio) Bruttomarge non-GAAP 43,5 Prozent (AWP-Konsens: 42,1 Prozent) EBIT non-GAAP 133,48 Mio USD (AWP-Konsens: 140 Mio) Reingewinn non-GAAP 139,73 Mio USD (AWP-Konsens: 133 Mio) Q1: Umsatz zwischen 1,10 und 1,15 Mrd USD erwartet Umsatzwachstum in USD zwischen 1 und 6 Prozent erwartet Umsatzwachstum in LW zwischen 0 und 5 Prozent erwartet EBIT Non-GAAP zwischen 155 und 185 USD erwartet CEO: Haben Marktanteile gewonnen - Wachstum breit abgestützt Können Produktion flexibel verschieben Haben schon vor April viel in die USA geliefert Werden Preise teilweise erhöhen müssen US-Umsatzanteil am Konzernumsatz bei rund 30 Prozent Lediglich 40 Prozent des US-Umsatzes aus China Haben nebst China Produktion in 5 weiteren Ländern Vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Sandoz Q1: Umsatz 2480 Mio USD (AWP-Konsens: 2544 Mio) Umsatz Nordamerika 518 Mio USD (AWP-Konsens: 579 Mio) Umsatz Europa 1372 Mio USD (AWP-Konsens: 1328 Mio) Umsatz International 590 Mio USD (AWP-Konsens: 659 Mio) Umsatz Biosimilars 671 Mio USD (AWP-Konsens: 716 Mio) Umsatz Generika 1809 Mio USD (AWP-Konsens: 1845 Mio) 2025: Ausblick bestätigt geht Kommerz-Kooperation mit Henlius zu Krebstherapie Ipilimumab ein Vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Schindler Q1: Umsatz 2732 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2688 Mio) Auftragseingang 2947 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2807 Mio) EBIT adj. 333 Mio Fr. (AWP-Konsens: 315 Mio) EBIT 329 Mio Fr. (AWP-Konsens: 304 Mio) EBIT-Marge adj. 12,2 Prozent (AWP-Konsens: 11,7 Prozent) Reinergebnis 257 Mio Fr. (AWP-Konsens: 238 Mio) Wachstum in LW 6,0 Prozent (VJ 1,1 Prozent) Umsatz in LW wuchs in allen Regionen ausser China 2025: Bestätigt Ausblick - Tiefes einstelliges Wachstum erwartet Weiterhin EBIT-Marge von rund 12 Prozent erwartet Vorsichtiger im Ausblick zu Neuanlagegeschäft in Amerika Massnahmen eingeleitet, um Folgen der Zollpolitik aufzufangen Behalten abschwächende Marktindikatoren für Amerika im Auge PS vorbörsliche Indikation +2,3 Prozent - Straumann Q1: Umsatz 680,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 676 Mio) Umsatz APAC 162,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 153 Mio) Umsatz EMEA 280 Mio Fr. (AWP-Konsens: 283 Mio) Umsatz Nordamerika 185,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 186 Mio) Umsatz LatAm 53,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53 Mio) Org. Wachstum +11,0 Prozent (AWP-Konsens: 9,7 Prozent) Anhaltende Unterschiede in der regionalen Wachstumsdynamik Regionen EMEA und APAC ragen beim Umsatzwachstum heraus 2025: Ausblick bestätigt Zuversichtlich, Marktanteil ausbauen zu können Vorbörsliche Indikation +4,8 Prozent - UBS Q1: Konzernergebnis 1692 Mio USD (AWP-Konsens: 1304 Mio) Ergebnis vor Steuern 2132 Mio USD (AWP-Konsens: 1759 Mio) Ergebnis vor Steuern bereinigt 2586 Mio USD (AWP-Konsens: 2392 Mio) Geschäftsertrag 12'557 Mio USD (VJ 12'739 Mio) Geschäftsertrag bereinigt 11'904 Mio USD (AWP-Konsens: 11'385 Mio) Geschäftsaufwand 10'324 Mio USD (VJ 10'257 Mio) Netto-Neuzufluss GWM 32 Mrd USD Verwaltete Vermögen 6153 Mrd USD (Ende 2024: 6087 Mrd) Cost-Income-Ratio 82,1 Prozent; bereinigt 77,4 Prozent Zusätzliche Einsparungen von rund 0,9 Mrd USD brutto erzielt Aktienrückkäufe von 0,5 Mrd USD abgeschlossen Neubildung Wertberichtigungen für Kreditrisiken von 100 Mio USD Reduktion risikogewichtete Aktiven um 7 Mrd USD auf noch 34 Mrd USD Personalbestand FTE Ende März 106'789 (Ende 2024: 108'648) Q2: Pull-to-Par-Erträge von 0,6 Mrd, Integrationskosten von 1,1 Mrd USD bekräftigt Ambitionen für Kapitalrückführung in 2025 bestätigt Finanzziele und langfristige Ambitionen plant Erhöhung der Dividende 2025 um rund 10 Prozent gegenüber Vorjahr rechnet mit Rückgang Nettozinsertrag in GWM und P&CB in Q2 will weiter mit Aktienrückkäufen in 2026 das Niveau von 2022 übertreffen Kosteneinsparungen 2025 weiterhin von rund 2,5 Mrd USD erwartet Gesamte Kosteneinsparungen bisher: 8,4 Mrd USD; Ziel bleibt 13 Mrd Konsolidierung Filialen in Schweiz abgeschlossen - noch 195 Filialen Wirtschaftlicher Ausblick äusserst ungewiss - hohe Marktvolatilität erw. Vorbörsliche Indikation +1,8 Prozent - Roche: CHMP empfiehlt EU-Zulassungsänderung für Brustkrebsmittel Phesgo - AMS Osram Q1: Umsatz 820 Mio EUR (AWP-Konsens: 798 Mio) EBITDA adj. 135 Mio EUR (AWP-Konsens: 132 Mio) EBITDA-Marge adj. 16,4 Prozent (AWP-Konsens: 16,5 Prozent) Freier Cashflow -28 Mio EUR (VJ -60 Mio; Q4 2024: 2 Mio) Primäre Zoll-Folgen auf Kosten konnten ausgeglichen werden Q2: Umsatz zwischen 725-825 Mio EUR erwartet adj. EBITDA-Marge bei 18,5 Prozent +/-1,5 Prozent erwartet Ziel Verschuldungsgrad unter 2; jährliche Zinslast <100 Mio EUR 025: Weiter freier Cashflow von über 100 Mio EUR erwartet Planen Entschuldung zu beschleunigen Prüfen strategische Optionen für Unternehmensteile Veräusserungserlöse von deutlich über 500 Mio Eur angestrebt Erwarten weiterhin stärkere zweite Jahreshälfte Vorbörsliche Indikation +6,8 Prozent - Idorsia Q1: Umsatz 59 Mio Fr. (VJ 10 Mio) Umsatz Quviviq 25 Mio Fr. Betriebsergebnis US-GAAP 67 Mio Fr. (VJ -17 Mio) Reinergebnis Non-GAAP -25 Mio Fr. (VJ -86 Mio) Flüssige Mittel 51 Mio Fr. (2024: 106 Mio) 2025: Weiterhin Quviviq-Umsatz von 110 Millionen Fr. erwartet US-GAAP-Verlust neu bei 125 Mio Fr. erwartet (vorher 155 Mio) - Leclanché 2024: Umsatz 19,6 Mio Fr. Prov. Reinverlust 67,0 Mio Fr. (VJ -70,5 Mio) Bilanzsumme bei 108,8 Mio Fr. (VJ 106,1 Mio) prüft Zusammenarbeit bei Produktion in Deutschland verschiebt Publikation Geschäftsbericht 2024 bis Ende Mai - Addex schliesst Lizenz-Optionsvereinbarung mit Sinntaxis ab - EPH European Property 2024: Nettoverlust 3,03 Mio EUR (VJ 162,3 Mio) - Helvetia weist SST-Quote von 288 Prozent per Ende 2024 aus - SoftwareOne bei Crayon-Angebot mit 83,8 Prozent Annahmequote - Youngtimers 2024: Verlust gemäss prov. Zahlen 2,85 Mio USD (VJ -0,68 Mio Fr) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore Q1: Kupferproduktion sinkt um 30 Prozent auf 167'900 Tonnen - Syngenta Group Q1: Umsatz 7,3 Mrd USD (-1 Prozent); EBITDA 1,4 Mrd (+18 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,562 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,106 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: JPMorgan meldet Anteil von 3,215 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sandoz: Umsatz Q1 (Webcast 09.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis Q1 (Webcast 10.30 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.45/11.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q1 - Leclanché: Ergebnis 2024 - Airesis: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - EEII: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - EPH: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - CI Com: Ergebnis 2024 (nachbörslich) - Youngtimers: Ergebnis 2024 - CFT: Umsatz Q1 (nachbörslich) GV: Aryzta, Bachem, SFS, SGKB, Varia US Donnerstag - Tag der Arbeit: Börse geschlossen - Reduzierter AWP-Dienst Freitag: - Landis+Gyr: Ergebnis 2024/25 (Webcast 10.00 Uhr) GV: Edisun Power WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Dienstleistungsumsätze Februar 2025 (Donnerstag) Detailhandelsumsätze März 2025 (Donnerstag) Wohnimmobilienpreisindex im Q1 (Freitag) Einkaufsmanager-Index (PMI) April (Freitag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 4/25 (09:55) BIP Q1/25 (vorab) (10:00) Verbraucherpreise 4/25 (vorläufig) (14:00) - EU: BIP Q1/25 (vorab) (11:00) - US: ADP Beschäftigung 4/25 (14:15) BIP Q1/25 (vorab) (14:30) Privater Konsum Q1/25 (vorab) (14:30) MNI Chicago PMI 4/25 (15:45) Private Einkommen und Ausgaben 3/25 (16:00) Schwebende Hausverkäufe 3/25 (16:00) EIA-Ölbericht (Woche) (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, geplant) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Siegfried (Aktiensplit 1:10, per HEUTE) EX-DIVIDENDE DATEN: per 02.05: - VAT (6,25 Fr.) - BC Jura (2,25 Fr.) - BKW (3,70 Fr.) - Naturenergie (0,90 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9380 - USD/CHF: 0,8245 - Conf-Future: Ungehandelt (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,371 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,32 Prozent auf 12'067 Punkte - SLI (Dienstag): +0,24 Prozent auf 1'951 Punkte - SPI (Dienstag): +0,35 Prozent auf 16'388 Punkte - Dax (Dienstag): +0,69 Prozent auf 22'426 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,26 Prozent auf 7'556 Punkte

awp-robot/sw/