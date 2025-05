- SMI vorbörslich: -0,06 Prozent auf 12'245,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,39 Prozent auf 41'317 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,51 Prozent auf 17'978 Punkte - Nikkei 225 (Montag): xx Prozent auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS übernimmt kanadisches Unternehmen Streamline Control - 45 Mitarbeitende - Xlife-Portfolio wird mit bis zu 754,7 Millionen Franken bewertet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Baloise: Cevian meldet Anteil von <3 Prozent; Helvetia Holding AG, Patria 9,494 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,017 Prozent - CI Com: Alain Dumesnil meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Fundpartner Solutions meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Partners Group: FMR meldet Anteil von 3,003 Prozent - Siegfried: Capital meldet Anteil von 3,041 Prozent - Tecan: Deutsche Bank Aktiengesellschaft meldet Anteil von <3 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - UBS verschärft Homeoffice-Regeln und setzt auf Monitoring-Dashboard (TA) - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Geberit: Ergebnis Q1 - Oerlikon: Ergebnis Q1 - GV: Accelleron, Alcon, Investis, Schlatter, Valartis Mittwoch: - Aryzta: Capital Markets Day GV: Kühne+Nagel, Medacta, Skan, Stadler Rail WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise April 2025 (08.30 Uhr) - KOF: Beschäftigungsindikator Q2 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten April 2025 (Dienstag) - SNB: Devisenreserven April 2025 (Mittwoch) - BFS: Logiernächte März 2025 (Mittwoch) - KOF Konjunkturumfragen (Mittwoch) Ausland: - ZO: Sentix-Investorvertrauen 5/25 (10.30 Uhr) - US: S&P Global PMI Dienste 4/25 (endgültig; 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Aryzta (Reverse Split 40:1, per 6.5.) - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Bachem (0,85 Fr.) - SFS (2,50 Fr.) - SGKB (19,00 Fr.) - Varia US (0,50 Fr.) per 06.05: - BCGE (6,50 Fr.) per 08.05: - Investis (2,60 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9349 - USD/CHF: 0,8247 - Conf-Future: -37 BP auf 164,82 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,302 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,13 Prozent auf 12'254 Punkte - SLI (Freitag): +1,39 Prozent auf 1'988 Punkte - SPI (Freitag): +1,25 Prozent auf 16'685 Punkte - Dax (Freitag): +2,62 Prozent auf 23'087 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,84 Prozent auf 7'770 Punkte

