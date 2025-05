- SMI vorbörslich: -0,38 Prozent auf 12'184,43 Punkte (8.10 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,95 Prozent auf 40'829 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,87 Prozent auf 17'690 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,06 Prozent auf 36'854 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Aevis-Tochter Swiss Medical Network Q1 Umsatz 258,6 Mio Fr. Umsatzwachstum 2025 von über 20 Prozent erw. wird Partner der Mayo Clinic - Aryzta plant 2025-2028 EBITDA-Marge von über 15 Prozent, EBIT-Marge von über 9 Prozent will Bruttokostenoptimierungen von 40 bis 60 Mio Euro realisieren Nettoschuldung soll bis 2028 auf das 1,5x- bis 2,0x des EBITDA sinken plant Dividenden; Veröffentlichung der Ausschüttungspolitik erst 2026 - CI Com: Valérie Gimond-Duménil und Laurence Duménil treten aus VR zurück beruft ausserordentliche Generalversammlung am 28. Mai ein - HT5 AG (ehemals Hochdorf) ernennt Gregor Greber als CEO - SoftwareOne kontrolliert nach Ablauf der Angebotsfrist 91,6 Prozent an Crayon - Swiss Steel: Peter Spuhler senkt Anteil deutlich NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie März +3,6 Prozent gg Vormonat (Prognose +1,3) Auftragseingang Industrie März +3,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose +1,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,202 Prozent - Cembra: Blackrock meldet Anteil von 3,712 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von 27,238 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,121 Prozent - R&S-Aktionär CGS verkauft alle Anteile an Gruppe von Investoren - Swiss Steel: Daniel Fricker neu 8,232 Prozent, Alexey Moskov und Peter Spuhler senken PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Aryzta: Capital Markets Day - GV: Kühne+Nagel, Medacta, Skan, Stadler Rail Donnerstag: - Zurich Insurance: Q1-Update (Conf. Call 13.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Adecco: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q1 - Valiant: Ergebnis Q1 - GV: BCV, DocMorris, Orascom DH, Swissquote Freitag: - Lonza: Q1 Qualitatives Update - Sonova: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 09.00 Uhr) - GV: Lonza, Metall Zug WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte März 2025 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven April 2025 (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex April 2025 (Freitag) Ausland: - US: EIA-Ölbericht; Woche) (16.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr/PK 20.30 Uhr) Konsumentenkredite März 2025 (21.00 uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.05: - Investis (2,60 Fr.) per 09.05: - Kühne+Nagel (8,25 Fr.) - Medacta (0,69 Fr.) - Skan (0,40 Fr.) - Stadler Rail (0,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9373 - USD/CHF: 0,8247 - Conf-Future: +47 BP auf 165,44 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,338 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,02 Prozent auf 12'231 Punkte - SLI (Dienstag): -0,14 Prozent auf 1'983 Punkte - SPI (Dienstag): +0,04 Prozent auf 16'667 Punkte - Dax (Dienstag): -0,41 Prozent auf 23'250 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,95 Prozent auf 7'697 Punkte

