- SMI vorbörslich: +0,55 Prozent auf 12'180,48 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,70 Prozent auf 41'114 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 17'738 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,53 Prozent auf 36'975 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q1: Umsatz 5573 Mio EUR (AWP-Konsens: 5530 Mio) Bruttogewinn 1084 Mio EUR - Marge 19,4 Prozent EBITA 127 Mio EUR (VJ 144 Mio) EBITA-Marge adj. 2,4 Prozent (AWP-Konsens: 2,3 Prozent) EBITA adj. 132 Mio EUR (AWP-Konsens: 122 Mio) Org. Wachstum adj. -2 Prozent (AWP-Konsens: -3,2 Prozent) Reinergebnis 60 Mio EUR (VJ 73 Mio) Konnten Marktanteile gewinnen - Rentabilität solide Q2: Positiver Volumentrend des Q1 hält an Erwarten sequentiell niedrigere Bruttomarge Wollen Marktanteile gewinnenund Produktivität steigern vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Swisscom Q1: Umsatz 3759 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3764 Mio) Umsatzrückgang bereinigt um Übernahme von 1,2 Prozent EBITDAaL 1277 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1287 Mio) EBITDAaL-Rückgang bereinigt um Übernahme von 6,6 Prozent Reinergebnis 367 Mio Fr. (AWP-Konsens: 386 Mio) Gewinnrückgang wegen Akquisition und Umsatzrückgang Schweiz Integration von Vodafone Italia verläuft wie geplant 2025: Weiterhin Umsatz von 15,0 bis 15,2 Mrd Fr. erwartet Weiterhin EBITDAaL von rund 5 Mrd Fr. erwartet Weiterhin Investitionen von 3,1-3,2 Mrd Fr. erwartet Bei Erreichen der Ziele Dividende von 26 Fr./Aktie geplant vorbörsliche Indikation -0,1 Prozent - Zurich Q1: Bruttoprämien Nichtleben 13'315 Mio USD (AWP-Konsens: 13'249 Mio) Leben-Bruttoprämien 9364 Mio USD (VJ 7944 Mio) Farmers Bruttoprämien 7400 Mio USD (AWP-Konsens: 7332 Mio) P&C Versicherungsumsatz 10'779 Mio USD (VJ 10'250 Mio) Leben-Neugeschäft 5079 Mio USD (VJ 3996 Mio) SST-Quote geschätzt 256 Prozent (Anfang 2025: 253 Prozent) Naturkatastrophenschäden 3,2 Prozent des Schaden-Kosten-Satzes (VJ 1,6 Prozent) 2025: Zuversichtlich Ziele auch in volatilem Umfeld zur erreichen vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Holcim: Amrize-Spin-off soll weiterhin im Juni stattfinden - Kühne+Nagel-GV genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats - Nestlé muss Mikrofiltersystem aus Perrier-Quelle entfernen - Montana Aerospace Q1: Umsatz 408,8 Mio Euro (VJ 355,0 Mio) EBITDA adj. 48,8 Mio EUR (VJ 37,2 Mio) Reinergebnis 5,3 Mio EUR (VJ 2,7 Mio) Aerostructures weiter mit externem Gegenwind Segment Energy in äusserst positivem Umfeld 2025: Ziele bestätigt 2026: Ziele bestätigt - Valiant Q1: Geschäftserfolg 53,71 Mio Fr. (AWP-Konsens: 51,1 Mio) Geschäftsertrag 133,45 Mio Fr. (AWP-Konsens: 132,1 Mio) Reinergebnis 32,75 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,8 Mio) Strategie «2029» erfolgreich gestartet 2025: Erwarten weiterhin «leicht höheren Konzerngewinn» - DocMorris nennt Details zur geplanten Kapitalerhöhung - Kudelski-Tochter Nagravision startet Zusammenarbeit mit Bango - Leonteq strafft Geschäftsleitung und richtet Führungsstruktur neu aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Barry Callebaut: Nicolas Jacobs und Philippe Jacobs melden Anteil von 30,494 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Swiss Steel: Martin Haefner meldet Anteil von 87,653 Prozent PRESSE DONNERSTAG - TPG zieht Kartellgesuch für Techem-Kauf von Partners Group zurück (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Zurich Insurance: Conf. Call zu Q1-Update (13.00 Uhr) - Swisscom: Conf. Call zu Q1-Ergebnis (09.00 Uhr) - Adecco: Conf. Call zu Q1-Ergebnis (09.30 Uhr) GV: BCV, DocMorris, Orascom DH, Swissquote Freitag: - Lonza: Q1 Qualitatives Update - Sonova: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 09.00 Uhr) GV: Lonza, Metall Zug Montag: GV: ZGKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex April 2025 (Freitag) Ausland: - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 3/25 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Investis (2,60 Fr.) per 09.05: - Kühne+Nagel (8,25 Fr.) - Medacta (0,69 Fr.) - Skan (0,40 Fr.) - Stadler Rail (0,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9326 - USD/CHF: 0,8262 - Conf-Future: +86 BP auf 166,30 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,26 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,96 Prozent auf 12'114 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,94 Prozent auf 1'965 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,87 Prozent auf 16'523 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,58 Prozent auf 23'116 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,31 Prozent auf 7'627 Punkte

