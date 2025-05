STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird etwas fester erwartet. Die Hoffnung auf eine weitere Entspannung in dem von den USA angezettelten Handelsstreit stimmt laut Händlern die Marktteilnehmer optimistisch. Nach der Einigung der USA mit Grossbritannien dürfte es weitere Vereinbarungen geben. Allerdings dürften die Verhandlungen mit der EU und China schwieriger werden, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 12'049,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,62 Prozent auf 41'368 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,07 Prozent auf 17'928 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,67 Prozent auf 37'544 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza bestätigt Guidance für 2025 Biologics verzeichnete robuste kommerzielle Nachfrage Hohe Auslastung im Early-Stage-Geschäft Bioscience kehrt zum Wachstum zurück Erwarten derzeit keine grossen Auswirkungen durch US-Zölle Gute Fortschritte bei Vorbereitungen für Ausstieg aus CHI-Geschäft Erwarten erfolgreiche Abtrennung von CHI-Geschäft Externe Berater in Q1 mandatiert - planen derzeit Carve-out-Massnahmen vorbörsliche Indikation -1,2 Prozent - Sonova 2024/25: Reinergebnis 547 Mio Fr. (AWP-Konsens: 554 Mio) Dividende 4,40 Fr. (AWP-Konsens: 4,25 Fr.) EBITA-Marge adj. 20,9 Prozent (AWP-Konsens: 21,1 Prozent) EBITA adj. 808 Mio Fr. (AWP-Konsens: 810 Mio) Umsatz 3865 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3848 Mio) Wachstum in LW 7,6 Prozent (AWP-Konsens: 7,0 Prozent) 2025/26: Wachstum bereinigter EBITA 14-18 Prozent erwartet Umsatzwachstum in LW 5-9 Prozent erwartet Eric Bernard soll neuer CEO werden - stösst ab 01. Juli zu vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Reuters: Nestlé will Wassergeschäft verkaufen - Bloomberg: UBS in Gesprächen zum Verkauf der Hedge-Fonds-Einheit O'Connor - DocMorris-Aktionäre stimmen an GV für Kapitalerhöhung - Feintool erhält ab Juni einen neuen Konzernchef - GF übernimmt die auf Metallarmaturen spezialisierte VAG-Gruppe - Kardex eröffnet neuen Standort in Graz - Novavest will Paracelsus-Areal in Wohnungen umnutzen - Orascom-Aktionäre stimmen an GV für Dekotierung - SoftwareOne ernennt Hanspeter Schraner zum neuen Finanzchef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: APR TRADE SURPLUS +$96.18 BLN VS MEDIAN +$94.3 BLN APR EXPORTS +8.1 Prozent Y/Y VS MEDIAN +2.0 Prozent Y/Y: CUSTOMS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,062 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Helvetia: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,053 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: JPMorgan meldet Anteil von 3,24 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3,293 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Sonova: Conf Call zu Ergebnis 2024/25 - GV: Lonza, Metall Zug Montag: - Tecan: Q1-Update (qualitativ) - GV: Jungfraubahnen, Sensirion, Vaudoise Dienstag: - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2025 - Kuros: Capital Market Day - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: BEKB, Burkhalter, Castle Private, Orell Füssli, Sunrise Temenos, Zwahlen et Mayr WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex April 2025 (09.00 Uhr) Ausland: - IT: Industrieproduktion 3/25 (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Kühne+Nagel (8,25 Fr.) - Medacta (0,69 Fr.) - Skan (0,40 Fr.) - Stadler Rail (0,20 Fr.) per 12.05: - BCV (4,40 Fr.) - Swissquote (6,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.08 Uhr) - EUR/CHF: 0,9337 - USD/CHF: 0,8311 - Conf-Future: -80 BP auf 165,87 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,216 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,43 Prozent auf 12'062 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,16 Prozent auf 1'968 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,17 Prozent auf 16'495 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,02 Prozent auf 23'353 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,03 Prozent auf 7'694 Punkte

