- SMI vorbörslich: unv. bei 12'086,90 Punkten (08.10 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,29 Prozent auf 41'249 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,00 Prozent auf 17'929 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,42 Prozent auf 37'660 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant mit weiterer Ethylen-Schadenersatzklage konfrontiert Es geht um Schadenersatzklage gegen vier Unternehmen Schaden von insgesamt 767 Mio EUR wird geltend gemacht Werden unsere Position vor Gericht konsequent vertreten weist Vorwürfe von Dow zurück vorbörsliche Indikation -2,5 Prozent - Tecan: Umsatzrückgang im Q1 in LW im mittleren einstelligen Prozentbereich Auswirkungen der möglichen US-Zölle für Tecan begrenzt Mögliche Belastung EBITDA im mittleren bis hohen einstell. Mio-Bereich Rentabilitätsprognose 2025 bleibt erreichbar 2025: Ausblick bestätigt Weiter bereinigte EBITDA-Marge von 17,5-18,5 Prozent erwartet Mittelfristziele bestätigt Mittelfrist. Wachstum weiter im mittl. bis hohen 1-stell. Bereich vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Addex-Partner Indivior kommt mit GABAB-Forschungskandidaten voran - Aevis Q1: Konsolidierter Umsatz +17 Prozent auf 329,7 Mio Fr. - Newron kann Phase-III-Programm mit Schizophrenie-Kandidaten Evenamide beginnen - Bei Youngtimers übernimmt CEO Ben Cheng auch Präsidium des Verwaltungsrats - Aktionäre der Zuger KB stimmen allen Anträgen zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,9 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,023 Prozent - Evolva: Jürg Trepp meldet Anteil von 9,383 Prozent - Minoteries: Dr. Marco Minder meldet Anteil von 4,909 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Jungfraubahnen, Sensirion, Vaudoise Dienstag: - PSP Swiss Property: Ergebnis Q1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2025 - Kuros: Capital Market Day - Alcon: Ergebnis Q1 (nachbörslich) - GV: BEKB, Burkhalter, Castle Private, Orell Füssli, Sunrise Temenos, Zwahlen et Mayr Mittwoch - Orascom DH: Ergebnis Q1 - PEH: Ergebnis 2024 - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis - Alcon: Conf. Call Q1 (14.00 Uhr) - GV: Avolta, GAM, Holcim, R&S, Romande Energie, Santhera, Swiss Life, Valiant, Villars WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - DocMorris (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 13.5. - 19.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BCV (4,40 Fr.) - Swissquote (6,00 Fr.) per 13.05: - Alcon (0,28 Fr.) - Lonza (4,00 Fr.) - Metall Zug (20,00 Fr.) - ZGKB (220,00 Fr.) per 14.05: - Jungfraubahn (7,50 Fr.) - Vaudoise (24,00 Fr.) per 15.05: - BEKB (10,40 Fr.) - Burkhalter (4,85 Fr.) - Orell Füssli (4,40 Fr.) - Temenos (1,30 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9369 - USD/CHF: 0,8342 - Conf-Future: ungehandelt (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,315 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,21 Prozent auf 12'087 Punkte - SLI (Freitag): +0,43 Prozent auf 1'976 Punkte - SPI (Freitag): +0,32 Prozent auf 16'547 Punkte - Dax (Freitag): +0,63 Prozent auf 23'499 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,53 Prozent auf 7'744 Punkte

awp-robot/sw/