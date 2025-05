- SMI vorbörslich: -0,23 Prozent auf 12'137,61 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,64 Prozent auf 42'140 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,61 Prozent auf 19'010 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,20 Prozent auf 38'108 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q1: Umsatz 2451 Mio USD (AWP-Konsens: 2516 Mio) Kern-Betriebsmarge 20,8 Prozent (AWP-Konsens: 21,2 Prozent) Reinergebnis 350 Mio USD (VJ 248 Mio) Betriebsmarge 19,1 Prozent (AWP-Konsens: 14,6 Prozent) Diluted EPS 0,70 USD (AWP-Konsens: 0,50 USD) Kern-EPS 0,73 USD (AWP-Konsens: 0,77 USD) 2025: Nettoumsatz 10,4-10,5 Mrd USD erw. (bisher: 10,2-10,4 Mrd) Kern-Betriebsgewinnmarge 20-21 Prozent erwartet (bisher: 21-22 Prozent) Outlook mit Zoll-Einfluss von brutto rund 80 Mio USD vorbörsliche Indikation -3,3 Prozent - SGS schliesst Partnerschaft mit kanadischem Forschungszentrum für Batterien - Flughafen Zürich: Passagierzahl April 2,78 Mio (+6,0 Prozent gg VJ) Umsatz Kommerz April +2,9 Prozent gg VJ auf 52,8 Mio Fr. - ODH: Ägyptische Orascom-Tochter steigert Umsatz und Gewinn im Q1 - PEH 2024/25: Nettoergebnis +9,7 Mio EUR (VJ +19,4 Mio) - Temenos-Aktionäre lehnen Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht ab Alle weiteren VR-Anträge wurden an GV angenommen - Zehnder H1: Zweistelliges Wachstum und deutlich verbessertes adj. EBIT Umsatz von 380-390 Mio EUR, adj. EBIT-Marge von 8-9 Prozent Lüftungssegment in Nordamerika und Europa in ersten 4 Mte positiv Effekte der Zollausweitungen in H2 als «gering» eingeschätzt Tiefpunkt könnte in verschiedenen Märkten überwunden sein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Huber+Suhner: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,009 Prozent - R&S: Gruppe Gruppe CGS / Marc Aeschlimann und Marcus Jauslin löst sich auf - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,093 Prozent PRESSE MITTWOCH - Roche stellt US-Investitionen wegen Preissenkungen infrage (NZZ) - Helvetia- und Baloise-Chefs sehen mit Fusion grosses Synergiepotenzial (FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Alcon: Conf. Call Q1 (14.00 Uhr) - GV: Holcim, Swiss Life, Avolta, GAM, R&S, Romande Energie, Santhera, Valiant, Villars Donnerstag: - Avolta: Trading Update Q1 (Webcast 14.30 Uhr) - HBM: Ergebnis 2024 - Lastminute: Trading-Update Q1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Züblin: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Skan: Kapitalmarkttag (ab 09.00 Uhr) - SPS: Capital Markets Day (ab 09.30 Uhr) Freitag: - Richemont: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11:00) - Seco: BIP Q1 2025 (Erste Schätzung) (Donnerstag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2025 (Donnerstag) Erste Schätzung Logiernächte April 2025 (Donnerstag) Industrieproduktion Q1 (Freitag) Arbeitskräfteerhebung Q1 (Freitag) Ausland: - US: EIA Ölbericht (Woche) (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, GV 13.5.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - DocMorris (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 13.5. - 19.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Jungfraubahn (7,50 Fr.) - Vaudoise (24,00 Fr.) per 15.05: - BEKB (10,40 Fr.) - Burkhalter (4,85 Fr.) - Orell Füssli (4,40 Fr.) - Temenos (1,30 Fr.) per 16.05: - Swiss Life (35,00 Fr.) - Avolta (1,00 Fr.) - Romande Energie (1,44 Fr.) - Valiant (5,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9392 - USD/CHF: 0,8400 - Conf-Future: -61 BP auf 164,60 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,369 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,44 Prozent auf 12'165 Punkte - SLI (Dienstag): -0,06 Prozent auf 2'002 Punkte - SPI (Dienstag): -0,27 Prozent auf 16'676 Punkte - Dax (Dienstag): +0,31 Prozent auf 23'639 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,68 Prozent auf 7'874 Punkte

awp-robot/sw/uh