- SMI vorbörslich: -0,27 Prozent auf 12'099,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,21 Prozent auf 42'051 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,72 Prozent auf 19'147 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,03 Prozent auf 37'737 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält US-Zulassung für Ventana Met-Diagnostik im Bereich Lungenkrebs - Kühne+Nagel startet Nachhaltigkeitsprogramm für Luftfrachtunternehmen - Avolta Q1: Umsatz 3105 Mio Fr. (VJ 2784 Mio) Kern-Umsatz 3050 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2983 Mio) Kern-EBITDA 196 Mio Fr. (VJ 169 Mio) Org. Kern-Wachstum 5,3 Prozent (AWP-Konsens: 4,5 Prozent) Mittelfristig weiter währungsbereinigt Umsatzplus von 5-7 Prozent p.a. erw. Mittelfristig weiter +20-40 BP p.a. bei Kern-EBITDA-Marge angepeilt Wachstum im April zu konstanten Wechselkursen bei 8,5 Prozent vorbörsliche Indikation +2,5 Prozent - HBM 2024/25: Jahresgewinn 18,5 Mio Fr. (VJ -1,1 Mio) Nennwertrückzahlung von 7,50 Fr./Aktie beantragt (VJ 7,50 Fr.) 2025/26: Umfeld anspruchsvoll - Bereinigungsprozess im Biotechsektor - Lastminute Q1: Umsatz 89,3 Mio EUR (VJ 78,4 Mio) EBITDA adj. 14,4 Mio EUR (VJ 9,3 Mio) Reinergebnis 6,5 Mio EUR (VJ 2,6 Mio) Starke Nachfrage insbesondere nach europäischen Reisezielen 2025: Ausblick bestätigt - Skan bestätigt vor Investorentag die finanziellen Ziele 2025: EBITDA-Marge zwischen 14 und 16 Prozent angestrebt Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich erwartet Mittelfristiges Wachstum in «Mid- to upper teens» Allmähliche Steigerung der Rentabilität in oberen Zehnerbereich Potenzial für weitere Steigerung über mittelfristigen Zeitraum hinaus Pre-approved Services sollen in H2 2026 kommerziell starten - Züblin 2024/25: Mietertrag 9,4 Mio Fr. (VJ 9,0 Mio) EBITDA 6,3 Mio Fr. (VJ 6,3 Mio) Reinergebnis 8,7 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) Leerstandsquote 4,8 Prozent (H1: 6,6 Prozent) Dividende 1,00 Fr. (VJ 1,00 Fr.) 2025/26: Leerstandsquote soll weiter reduziert werden Portfolioqualität soll durch Zukäufe weiter verbessert werden - Cham Properties erhält Auflagen für Hochhausprojekt in Winterthur - Groupe Minoteries übernimmt Schweizerische Schälmühle E. Zwicky AG - SPS bekräftigt vor Investorentag Ziele - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,046 Prozent - Belimo: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Benjamin Levine meldet Anteil von 4,332 Prozent/3,282 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,135 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,491 Prozent - SoftwareONE: Florian Schuhbauer/Klaus Röhrig melden Anteil von 3,447 Prozent - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 4,986 Prozent - Youngtimers: Clive Ng meldet Anteil von 19,441 Prozent; Chi Kong CHENG <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Avolta: Webcast Q1 (14.30 Uhr) - Lastminute: Conf. Call Q1 (10.00 Uhr) - Züblin: Conf. Call Ergebnis 2024/25 (09.30 Uhr) - Skan: Kapitalmarkttag (ab 09.00 Uhr) - SPS: Capital Markets Day (ab 09.30 Uhr) - GV: Adval Tech Freitag: - Richemont: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q1 (Conf. Call 08.30/14.00 Uhr) - GV: Nebag, SoftwareOne Montag: - Sunrise: Ergebnis Q1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GV: Alpine Select WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q1 2025 (Erste Schätzung) (09.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2025 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte April 2025 (14.00 Uhr) Industrieproduktion Q1 (Freitag) Arbeitskräfteerhebung Q1 (Freitag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig) (08.45 Uhr) - ZO: BIP Q1/25 (1. Veröffentlichung)(11.00 Uhr) Industrieproduktion 3/25 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q1/25 (vorab) (11.00 Uhr) - US: USA: Einzelhandelsumsatz 4/25 (14.30 Uhr) Erzeugerpreise 4/25 (14.30 Uhr) Empire State Index 5/25 (14.30 Uhr) Philadelphia Fed Business Outlook 5/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Industrieproduktion 4/25 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 4/25 (15.15 Uhr) Lagerbestände 3/25 (16.00 Uhr) NAHB-Index 5/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.05.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - DocMorris (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 13.5. - 19.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BEKB (10,40 Fr.) - Burkhalter (4,85 Fr.) - Orell Füssli (4,40 Fr.) - Sunrise (3,33 Fr.) - Temenos (1,30 Fr.) per 16.05: - Swiss Life (35,00 Fr.) - Avolta (1,00 Fr.) - Romande Energie (1,44 Fr.) - Valiant (5,80 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9403 - USD/CHF: 0,8401 - Conf-Future: -12 BP auf 164,48 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,38 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,27 Prozent auf 12'132 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,15 Prozent auf 1'999 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 16'648 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,47 Prozent auf 23'527 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,17 Prozent auf 7'837 Punkte

awp-robot/sw/uh