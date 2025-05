STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss wenig verändert starten. Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv. Aber die Anleger neigten trotzdem eher dazu sich zurückzuhalten. Denn auch nach der Entspannung im Zollstreit herrsche Ungewissheit über die weitere Entwicklung. Zudem hätten die Aktienbörsen den Zollschock inzwischen verdaut und nun brächte es frische Impulse für steigende Kurse. - SMI vorbörslich: -0,07 Prozent auf 12'218,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,65 Prozent auf 42'323 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,18 Prozent auf 19'112 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,06 Prozent auf 37'734 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont 2024/25: Umsatz 21'399 Mio EUR (AWP-Konsens: 21'410 Mio) Reingewinn 2750 Mio EUR (AWP-Konsens: 2207 Mio) EBIT 4467 Mio EUR (AWP-Konsens: 4577 Mio) EBIT-Marge 20,9 Prozent (AWP-Konsens: 21,4 Prozent) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,87 Fr.) Org. Wachstum 4,0 Prozent (AWP-Konsens: 4,0 Prozent) Reingewinn bereinigt 3762 Mio EUR (AWP-Konsens: 3584 Mio) Netto Cash-Position von 8,3 Mrd EUR (VJ 7,4 Mrd) Umsatz Schmuck 15'328 Mio EUR (AWP-Konsens: 15'317 Mio) Umsatz Uhren 3283 Mio EUR (AWP-Konsens: 3313 Mio) YNAP-Belastung neu 1,0 Mrd EUR; zuvor kommuniziert 1,3 Mrd VRP: Unsicherheiten erfordern weiterhin Agilität/Disziplin vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Swiss Re Q1: Combined Ratio P&C 86 Prozent (AWP-Konsens: 87,4 Prozent) Combined Ratio CorSo 88,4 Prozent (AWP-Konsens: 89,8 Prozent) Versicherungsumsatz 10'405 Mio USD (AWP-Konsens: 11'812 Mio) Reinergebnis L&H Re 439 Mio USD (AWP-Konsens: 412 Mio) Reinergebnis 1,28 Mrd USD (AWP-Konsens: 985 Mio) Grossschäden aus Naturkatastrophen in P&C RE von 570 Mio USSD Schaden aus Kalifornien-Bränden bei 60 Mio USD Rendite auf Kapitalanlagen ROI 4,4 Prozent (VJ 4 Prozent) Combined Ratio P&C Re 86,0 Prozent (AWP-Konsens: 87,4 Prozent) 2025: sind zuversichtlich im Hinblick auf unsere Ziele vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Zurich platziert 750 Millionen US-Dollar-Anleihe - Beteiligung von Partners Group führt IPO in Hongkong durch - Molecular Partners: Flüssige Mittel Ende März 131 Mio Fr. (2024: 149 Mio) Betrieb bleibt bis weit ins Jahr 2027 gesichert Sind mit klinischen Programmen auf Kurs - Autoneum kauft chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan - Helvetiamacht bei Integration der spanischen Einheiten vorwärts NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Hilti 4 Mte: Umsatz 2,10 Mrd Fr. (-0,2 Prozent) 2025: Umsatzwachstum in LW im niedrigen einstell. Bereich - SIX: Amrize soll zunächst vorübergehend in SMI und SLI aufgenommen werden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: Q1 REAL GDP -0.2 Prozent Q/Q; MNI MEDIAN -0.2 Prozent Q1 REAL GDP -0.7 Prozent ANNUALIZED; MNI MEDIAN -0.5 Prozent WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SoftwareONE: Florian Schuhbauer/Klaus Röhrig melden Anteil von 5,098 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Richemont: Conf. Call Ergebnis 24/25 (9.30 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call Ergebnis Q1 (08.30/14.00 Uhr) - GV: Nebag, SoftwareOne Montag: - Sunrise: Ergebnis Q1 - GV: Alpine Select - Dienstag: - VAT: Capital Markets Day - Swiss Life: Trading Update Q1 - GV: Minoteries, Montana Aerospace, Santhera WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q1 (08.30 Uhr) Arbeitskräfteerhebung Q1 (08.30 Uhr) Ausland: - IT: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig; 10.00 Uhr) Handelsbilanz 3/25 (11.00 Uhr) US: Baubeginne- und genehmigungen 4/25 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 4/25 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/25 (vorab; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - DocMorris (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 13.5. - 19.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Swiss Life (35,00 Fr.) - Avolta (1,00 Fr.) - Romande Energie (1,44 Fr.) - Valiant (5,80 Fr.) per 19.05: - Holcim (3,10 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9351 - USD/CHF: 0,8343 - Conf-Future: +27 BP auf 164,75 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,357 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,78 Prozent auf 12'227 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,59 Prozent auf 2'011 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,73 Prozent auf 16'770 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,72 Prozent auf 23'696 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 7'853 Punkte

awp-robot/sw/ra