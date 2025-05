- SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 12'320,64 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,78 Prozent auf 42'655 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,52 Prozent auf 19'211 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,71 Prozent auf 37'485 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS bestätigt Gespräche mit geschädigten «Struki»-Kunden Meyer-Burger-Anleihegläubiger stimmen für weiteren Aufschub von Zinszahlungen - Stadler: Auftrag von A-Train für sieben FLIRT-Züge - Sunrise Q1: Umsatz 722,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 733 Mio) EBITDAaL adj. 240,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 236 Mio) 2025: Guidance bestätigt Ppositive Effekte durch Preiserhöhungen in folgeden Quartalen Dekotierung Sunrise Klasse A ADSs für August terminiert Abschluss Migration UPC Mitte Jahr erwartet Vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DKSH: Black Creek Investment meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Benjamin Levine meldet Anteil von 4,371 Prozent/2,889 Prozent; JPMorgan 17,072 Prozent - Kuros: Alpha Capital meldet Anteil von 2,882 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sunrise: Conf. Call Q1 (10.30 Uhr) GV: Alpine Select - Dienstag: - VAT: Capital Markets Day (ab 10.30 Uhr, Mitteilung am frühen Morgen) - Swiss Life: Trading Update Q1 1 (Conf. Call 09.00 Uhr) GV: Minoteries, Montana Aerospace, Santhera Mittwoch - EFG International: Trading Update 4 Monate - SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis 2024/25 (BMK 11.00 Uhr) GV: Partners Group, Swatch, Aevis, Aluflexpack, Orior, Warteck Invest WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 4/25 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Frühindikator 4/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - DocMorris (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 13.5. - 19.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Holcim (3,10 Fr.) per 20.05: - Nebag (0,29 Fr.) - SoftwareONE (0,30 Fr.) per 21.05: - Villars (8,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9352 - USD/CHF: 0,8355 - Conf-Future: +78 BP auf 156,53 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,326 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,88 Prozent auf 12'335 Punkte - SLI (Freitag): +0,64 Prozent auf 2'024 Punkte - SPI (Freitag): +0,81 Prozent auf 16'905 Punkte - Dax (Freitag): +0,30 Prozent auf 23'767 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,64 Prozent auf 7'887 Punkte

awp-robot/sw/uh