- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'367,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,32 Prozent auf 42'792 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,02 Prozent auf 19'215 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,14 Prozent auf 37'550 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life Q1: Prämienvolumen 7918 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7684 Mio) Fee-Erträge 659 Mio Fr. (AWP-Konsens: 682 Mio) Nettoneugeld TPAM 9316 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4014 Mio) Direkte Anlageerträge 1,08 Mrd Fr. (VJ: 1,02 Mrd) SST-Quote geschätzt 200 Prozent (Anfang 2025: 201 Prozent) CEO: Q1 ist erfreulicher Start in unser Programm «2027» vorbörsliche Indikation -0,6 Prozent - VAT: Umsatzziel für 2027 angepasst 2027 Umsatz von 1,5 bis 1,7 Mrd CHF erwartet mit neuen Mittelfristzielen bis 2029 Umsatzwachstum im mittl. Zehnerbereich EBITDA-Marge von 30 bis 37 Prozent über den Zyklus angestrebt Dividendenausschüttung von bis zu 100 Prozent des Free Cashflow CEO: Kurzfristig immer noch Marktherausforderungen Sind gut positioniert, Marktwachstum zu übertreffen vorbörsliche Indikation -1,8 Prozent - Basilea: Partner Innoviva Specialty startet Verkauf von Zevtera in den USA - Bell verkauft Standorte von Eisberg in Osteuropa - DKSH übernimmt in Australien und Malaysia tätige APN Plastics (Umsatz 25 Mio) - Perrot Duval: Verkauf von Aktienpaket Eichenberger/Bruhin wird aufgeschoben - Pierer Mobility: Finanzierungspaket für die Sanierung der KTM gesichert - Swissquote profitiert von hoher Marktvolatilität (CEO-Inti in NZZ) - Temenos erhält Investment-Grade-Rating von S&P Global Ratings - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Tech-Industrie Q1: Umsätze -3,0 Prozent gg VJ; Aufträge -0,3 Prozent Abwärtsrisiken erheblich Ausland: - DE: ERZEUGERPREISE APRIL -0,9 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alcon: FMR meldet Anteil von <3 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,084 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,004 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Partners Group: FMR meldet Anteil von <3 Prozent - SGS: Aktionärsgruppe Desmarais/Frère meldet Anteil von 14,278 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,066 Prozent - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 5,032 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN - Dienstag: - Swiss Life: Conf. Call Q1 (09.00 Uhr) - VAT: Capital Markets Day (ab 10.30 Uhr) GV: Minoteries, Montana Aerospace, Santhera Mittwoch - EFG International: Trading Update 4 Monate - SoftwareONE: Update Q1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis 2024/25 (BMK 11.00 Uhr) GV: Partners Group, Swatch, Aevis, Aluflexpack, Orior, Warteck Invest Donnerstag: - Julius Bär: Interim Statement 4 Monate - Galenica: Umsatz 4 Monate GV: Bel, CFT, Phoenix Mecano, TKB WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte April 2025 (Donnerstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 3/25 (10.00 Uhr) Bauproduktion 3/25 (11.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/25 (vorläufig) (16.00 Uhr) - US: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 5/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - DocMorris (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 13.5. - 19.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Nebag (0,29 Fr.) - SoftwareONE (0,30 Fr.) per 21.05: - Villars (8,00 Fr.) per 22.05: - Minoteries (11,00 Fr.) per 23.05: - Partners Group (42,00 Fr.) - Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9376 - USD/CHF: 0,8330 - Conf-Future: -8 BP auf 165,45 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,356 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,18 Prozent auf 12'357 Punkte - SLI (Montag): +0,16 Prozent auf 2'027 Punkte - SPI (Montag): +0,37 Prozent auf 16'967 Punkte - Dax (Montag): +0,70 Prozent auf 23'935 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,38 Prozent auf 7'884 Punkte

