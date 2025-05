- SMI vorbörslich: -0,29 Prozent auf 12'371,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,27 Prozent auf 42'677 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,38 Prozent auf 19'143 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,48 Prozent auf 37'349 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 4 Mte: Wertberichtigung von 130 Millionen Franken Verwaltete Vermögen von 467 Mrd Fr. CET1-Kapitalratio von 15,2 Prozent (Ende 2024 pro-forma: 14,2 Prozent) H1: IFRS-Reingewinn wird unter H1 2024 ausfallen Ausblick unsicher VR zuversichtlich in Bezug auf fundamentale Stärke der Bank Risikochef Oliver Bartholet pensioniert - Nachfolger Ivan Ivanic CEO: Review noch im Gang, erwarten keine weiteren Kreditverluste CFO: 130-Millionen-Wertberichtigung geht auf mehrere Kunden zurück Vorbörsliche Indikation -4,2 Prozent - Kühne+Nagel übernimmt die Logistik für Evonik in Asien-Pazifik - Logitech schlägt Dividendenerhöhung um 10 Rappen auf 1,26 Fr. vor Vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - Roche muss FDA weitere Daten zu Columvi liefern Vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - EFG Int. 4 Mte: Rekordgewinn von rund 130 Mio Fr. AuM 159,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 161,1 Mrd) Nettoneugeld 3,0 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,9 Mrd) Umsatzmarge 97 BP (AWP-Konsens: 94 BP) Cost/Income-Ratio rund 70 Prozent (AWP-Konsens: 73,0 Prozent) H1: Nettobeitrag von 45 Mio Fr - Einigung mit Versicherer Verkauf von rund 20 Prozent an direkt gehaltenen Versicherungspolicen 2025: Ziele bestätigt CEO: Marktvolatilität seit April führte zu höherer Kundenaktivität Sind sehr zufrieden mit dem Start ins Jahr Rechnen 2025 mit CRO-Neueinstellungen im oberen Ende Schnitts Strategie-Update an Investorentag am 25. November 2025 Vorbörsliche Indikation +3,8 Prozent - Idorsia: Neue Finanzmittel gesichert neue Geldfazilität über 150 Mio Fr. - Cash Runway bis Mitte 2026 2025: Prognose wegen kommerziellen Erfolg von Quviviq erhöht US-GAAP-Verlust neu bei 85 Mio Fr. erwartet (vorher 125 Mio) Kommerzielle Rentabilität im Jahr 2026 weiter angestrebt - SoftwareOne Q1: Umsatz 232,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 240,9 Mio) EBITDA adj. 46 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,2 Mio) EBITDA-Marge adj. 19,8 Prozent (AWP-Konsens: 16,4 Prozent) Q2: Umsatzrückgang auf Niveau von Q1 erwartet 2025: Ausblick bestätigt Abschluss Crayon-Transaktion für Juni 2025 erwartet Massnahmen in NORAM für Turnaround in H2 ergriffen Kostensenkungen von 88 Mio CHF erzielt - Ziel übertroffen Vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Ypsomed 2024/25: Umsatz 748,87 Mio Fr. (AWP-Konsens: 681,3 Mio) EBIT 112,85 Mio Fr. (AWP-Konsens: 117,7 Mio) Reinergebnis 87,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 95,5 Mio) Dividende 2,20 Fr. (AWP-Konsens: 2,70 Fr.) 2025/26: Umsatzwachstum von rund 20 Prozent erwartet Erwarten EBIT von 190-210 Mio Fr. im fortgeführten Geschäft Leitet Verkauf von Ypsotec ein Vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Avolta platziert 500-Millionen-Euro-Anleihe zur Refinanzierung - Georg Fischer ernennt Thomas Hary zum Präsidenten Piping Systems NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Booking.com muss Kommissionssätze um knapp einen Viertel senken PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris meldet Eigenanteil von 20,348 Prozent/50,49 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,006 Prozent - SIG: Fahad al Obeikan meldet Anteil von <3 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Julius Bär: Conf. Call zu Geschäftsupdate (8.15 Uhr) - SoftwareONE: Conf. Call Update Q1 (9.30 Uhr) - Ypsomed: BMK Ergebnis 2024/25 (11.00 Uhr) GV: Partners Group, Swatch, Aevis, Aluflexpack, Orior, Warteck Invest Donnerstag: - Galenica: Umsatz 4 Monate GV: Bell, CFT, Phoenix Mecano, TKB Freitag: - Helvetia: aoGV (Fusion mit Baloise, 13.30 Uhr) - Baloise: aoGV (Fusion mit Helvetia, 16.00 Uhr) GV: Curatis, Peach Property WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte April 2025 (Donnerstag) Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (Woche) (13.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - DocMorris (Bezugsrechtshandel für Kapitalerhöhung vom 13.5. - 19.5.) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Villars (8,00 Fr.) per 22.05: - Minoteries (11,00 Fr.) per 23.05: - Partners Group (42,00 Fr.) - Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9324 - USD/CHF: 0,8220 - Conf-Future: nicht gehandelt (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,327 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,41 Prozent auf 12'408 Punkte - SLI (Dienstag): +0,10 Prozent auf 2'029 Punkte - SPI (Dienstag): +0,41 Prozent auf 17'037 Punkte - Dax (Dienstag): +0,42 Prozent auf 24'036 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,71 Prozent auf 7'942 Punkte

awp-robot/sw/