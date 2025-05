STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Donnerstag nach negativen Vorgaben aus den USA und Fernost tiefer erwartet. Grund dafür sind die gestiegenen US-Anleiherenditen. Die jüngste Auktion von US-Staatsanleihen war nur schleppend verlaufen und daher zog deren Rendite sichtbar an. Dass die TB-Bond-Auktion schlecht gelaufen war, erklären sich Marktteilnehmer mit Bedenken, dass das ohnehin schon hohe Haushaltsdefizit wegen des geplanten neuen US-Steuergesetzes noch weiter steigen könnte. - SMI vorbörslich: -0,55 Prozent auf 12'312,74 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,91 Prozent auf 41'860 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,41 Prozent auf 18'873 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,84 Prozent auf 36'985 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé-Chef übt in FT-Interview Kritik an Strategie seines Vorgängers - Sandoz lanciert Biosimilar Pyzchiva als Autoinjektor in EU - Swisscom setzt bei Cybersicherheit direkt am Netz an - UBS: Fitch erhöht Rating-Ausblick auf 'positiv' - IDR auf 'A' bestätigt - Galenica 4 Mte: Umsatz 1314 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1307 Mio) Umsatz Products & Care 572 Mio Fr. (AWP-Konsens: 566 Mio) Umsatz Logistics & IT 1086 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1079 Mio) Umsatz Corp.&Elimination -344 Mio Fr. (AWP-Konsens: -338 Mio) 2025: Prognose bestätigt Weiter Umsatzwachstum zwischen 3 Prozent und 5 Prozent erw. Weiter adj. EBIT-Plus von 4 Prozent bis 6 Prozent erw. Dividende weiter mind. auf Vorjahresniveau angestrebt vorbörsliche Indikation +0,5 Prozent - DocMorris-Kapitalerhöhung: 98,7 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt - Helvetia und Baloise steigern Ergebnis im BVG-Geschäft - HT5 unterbreitet Anleihegläubigern der Hybridanleihe Vorschläge zur Sanierung - Pierer Mobility und KTM erhalten notwendige Mittel von Bajaj für Sanierung - Relief erhält von FDA «Rare Pediatric Disease Designation» für RLF-TD011 NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 21,812 Prozent/8,009 Prozent - Perrot Duval: Gruppe Shahin meldet 52,681 Prozent; Bruhin/Eichenberger/Zähner <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - UNTERNEHMEN Donnerstag: - Bell: Capital Market Day 2025 GV: CFT, Phoenix Mecano, TKB Freitag: - Helvetia: aoGV (Fusion mit Baloise, 13.30 Uhr) - Baloise: aoGV (Fusion mit Helvetia, 16.00 Uhr) GV: Curatis, Peach Property Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte April 2025 (14.00 Uhr) Ausland: - FR: Geschäftsklima, Produzentenvertraue 5/25 (08.45 Uhr) HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröff., 09.15 Uhr) - DE: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröff., 09.30 Uhr) Ifo-Geschäftsklima 5/25 (10.00 Uhr) - ZO: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröff., 10.00h) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröff. 10.30h) - US: CFNA-Index 4/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche. 14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/25 (1. Veröff, 15.45h) Wiederverkäufe Häuser 4/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Minoteries (11,00 Fr.) per 23.05: - Partners Group (42,00 Fr.) - Swatch N/I (0,90 Fr./4,50 Fr.) - Warteck Invest (70,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9351 - USD/CHF: 0,8246 - Conf-Future: -110 BP auf 164,35 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,401 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 12'380 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,41 Prozent auf 2'021 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 16'999 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,36 Prozent auf 24'122 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,34 Prozent auf 7'910 Punkte

