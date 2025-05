- SMI vorbörslich: +1,17 Prozent auf 12'341,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,61 Prozent auf 41'603 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,00 Prozent auf 18'737 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,95 Prozent auf 37'514 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS schliesst Aktienrückkaufprogramm 2024 ab vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Baloise-Aktionäre stimmen an ao GV Fusion mit Helvetia zu (Ja-Stimmen: 95,7 Prozent) - Huber+Suhner startet Pilotprojekt zur Wiederverwendung von Kabeltrommeln - Peach Property-Aktionäre stimmen Kapitalerhöhung von bis 10 Mio Aktien zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Immo Helvetic schliesst Kapitalerhöhung ab - 78 Mio Fr. an neuen Mitteln PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Benjamin Levine meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3 Prozent - Kuros: Alpha Capital meldet Anteil von 4,808 Prozent - Partners Group: FMR meldet Anteil von 3,001 Prozent PRESSE MONTAG - Denner-Chef plant Eröffnung von 120 zusätzlichen Filialen («Blick») ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Epic: Q1-Update - Lem: Ergebnis 2024/25 (BMK 10.30 Uhr) GV: MCH Mittwoch: - Dottikon ES: Ergebnis 2024/25 (BMK 9.45 Uhr) - Varia US: Q1-Update GV: CI Com (aoGV), Glencore, Idorsia, SHL WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q1 (8.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte April 2025 (Dienstag) - UBS-CFA Index Mai (Mittwoch) Ausland: - kein Termine SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (im Mai 2025 erwartet) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Accelleron (1,25 Fr.) - Phoenix Mecano (19,00 Fr.) - TKB (3,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9360 - USD/CHF: 0,8200 - Conf-Future: ungehandelt (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,352 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,58 Prozent auf 12'199 Punkte - SLI (Freitag): -0,77 Prozent auf 1'986 Punkte - SPI (Freitag): -0,49 Prozent auf 16'772 Punkte - Dax (Freitag): -1,54 Prozent auf 23'630 Punkte - CAC 40 (Freitag): -2,23 Prozent auf 7'734 Punkte

awp-robot/sw/