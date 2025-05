- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 12'301,55 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): Infolge Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): Infolge Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +0,48 Prozent auf 37'710 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza gibt vergleichende Finanzkennzahlen für One Lonza bekannt - Clariant: Weitere Klage in Zusammenhang mit Ethylen-Kartell OMV fordert insgesamt 1 Mrd EUR Vorwürfe werden zurückgewiesen Vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Epic Q1: Geschäftsertrag 16,9 Mio Fr. (VJ 16,7 Mio) Portfoliowert 1,62 Mrd. Fr. (VJ 1,5 Mrd.) - Lem 2024/25: Umsatz 306,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 304,9 Mio) Auftragseingang 262,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,3 Mio) EBIT 18,87 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,5 Mio) EBIT-Marge 6,1 Prozent (AWP-Konsens: 8,0 Prozent) Reinergebnis 8,39 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,8 Mio) Verzicht auf Dividende vorgeschlagen 2025/26: Ermutigende Anzeichen einer Erholung sichtbar Unsicherheit bleibt aber bestehen US-Zollpolitik stellt grösstes Risiko dar Keine konkreten Prognosen Ueli Wampfler stellt sich nicht zur Wiederwahl in VR - Plazza übernimmt Schönbächler Areal in Affoltern (HEADLINE) Jährlicher Mietertrag derzeit bei 1,2 Mio Fr Durch Entwicklung Mietzinspotenzial von 4,8 Mio Fr. erwartet - Evolva: Verbindliches Angebot für GZO AG zu Gesamtpreis von 5 Mio Fr. - Orascom DH: Schweizer Börse stimmt Dekotierung der Namenaktien per 5. Juni zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Weko prüft Übernahme von Hotelplan durch Dertour - Axpo H1: Reinergebnis 562 Mio Fr. (VJ 1221 Mio) Gesamtleistung 4,05 Mrd Fr. (VJ 4,22 Mrd) - Salt Q1: Umsatz 281,8 Mio Fr (VJ 275,4 Mio) EBITDA 144,4 Mio Fr. (VJ 140,8 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BAZG: Exporte April zum VM real -3,3 Prozent, nominal -9,2 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Importe April zum VM real -10,0 Prozent, nominal -15,6 Prozent (saisonbereinigt) BAZG: Handelsbilanzüberschuss April 6,33 Mrd Fr. (saisonbereinigt) BAZG: Uhrenexporte April unbereinigt 2,55 Mrd. Fr. (nom. +18,2 Prozent gg VJ) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,097 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,006 Prozent - DocMorris: BNP meldet Anteil von <3 Prozent; JPMorgan 5,472 Prozent; Swisscanto 9,512 Prozent - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,135 Prozent - Temenos: Norges Bank meldet Anteil von 3,11 Prozent; Temenos AG <3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,07 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Lem: BMK Ergebnis 2024/25 (10.30 Uhr) GV: MCH Mittwoch: - Dottikon ES: Ergebnis 2024/25 - Varia US: Q1-Update GV: CI Com (aoGV), Glencore, Idorsia, SHL Donnerstag: - Auffahrt: Börse geschlossen Freitag: - CI Com: Ergebnis 2024 (definitiv) - Leclanché: Ergebnis 2024 (definitiv) - Youngtimers: Ergebnis 2024 (definitiv) GV: Cosmo WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Mai (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Freitag) Ausland: - EU: Verbrauchervertrauen 5/25 (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 5/25 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (vorläufig) (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 3/25 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 5/25 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 5/25 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (per 5. Juni 2025) - Swiss Steel (per 6.6.) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9353 - USD/CHF: 0,8214 - Conf-Future: +170 BP auf 165,71 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,319 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,97 Prozent auf 12'317 Punkte - SLI (Montag): +1,12 Prozent auf 2'008 Punkte - SPI (Montag): +1,06 Prozent auf 16'950 Punkte - Dax (Montag): +1,68 Prozent auf 24'028 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,46 Prozent auf 7'828 Punkte

