- SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 12'309,46 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,78 Prozent auf 42'344 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +2,47 Prozent auf 19'199 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 37'834 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel schliesst Forschungs-Partnerschaft mit Nautilus - Swiss Life mit tieferen Prämieneinnahmen im BVG-Geschäft - AMS Osram-Aktionäre sollen genehmigtes Kapital bewilligen - Dottikon ES 2024/25: Umsatz 385,2 Mio Fr. (VJ 326,3 Mio) EBIT 118,4 Mio Fr. (VJ 89,8 Mio) Reinergebnis 105,6 Mio Fr. (VJ 80,6 Mio) Verzicht auf Dividende vorgeschlagen (VJ 0,00 Fr.) 2025/26: Erwarten Nettoumsatz über dem Vorjahr Andreas Müller per 1.9. GL-Mitglied und Leiter Prozesse & Tech. schlägt Urs Brändli als neues Mitglied für VR vor Vorbörsliche Indikation +3,9 Prozent - Galderma kauft bei Platzierung von Grossaktionären 2,4 Millionen Aktien zurück Aktien wurden für 97,75 Fr./Titel gekauft Zurückgekaufte Aktien werden aus vorhandener Liquidität finanziert Zurückgekaufte Aktien werden im Eigenbestand gehalten EQT, ADIA und Auba wollen insgesamt 16,7 Millionen Aktien platzieren Freefloat steigt auf 49,8 Prozent von 41,8 Prozent Vorbörsliche Indikation -5,1 Prozent - Pierer Mobility 2025: Erwarten herausforderndes Jahr Umsatz unter dem Niveau 2024 erwartet Negatives operatives Ergebnis erwartet - Varia US Q1: Mietertrag 25,7 Mio USD (VJ 28,1 Mio) EBITDA 8,7 Mio USD (VJ 14,6 Mio) Reinergebnis -9,5 Mio USD (VJ -7,0 Mio) - Ascom startet Aktienrückkaufprogramm am 30. Mai 2025 - Belimo ernennt Sarah Bencic zur neuen Leiterin des Bereichs Amerika - HBM Healthcare Investments beantragt neues Aktienrückkaufprogramm ab Juli - Landis+Gyr: CEO Peter Mainz kandidiert nicht mehr für VR schlägt Brett Carter und Steve Louden für VR vor - Wisekey-Tochter Sealsq will Kauf von IC'ALPS SAS im 3. Quartal abschliessen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX: VRP Thomas Wellauer tritt an GV 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise April -0,4 Prozent gg VJ (Prog 0,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Dr. David E. Shaw meldet Anteil von 3,142 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,172 Prozent - Komax: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,998 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Rieter: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Dottikon ES: BMK Ergebnis 2024/25 (9.45 Uhr) - GV: CI Com (aoGV), Glencore, Idorsia, SHL Donnerstag: - Auffahrt: Börse geschlossen Freitag: - CI Com: Ergebnis 2024 (definitiv) - Leclanché: Ergebnis 2024 (definitiv) - Youngtimers: Ergebnis 2024 (definitiv) - Meyer Burger: Ergebnis 2024 (definitiv, nachbörslich) - GV: Cosmo Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Mai (10.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Mai (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze April 2025 (Montag) Dienstleistungsumsätze März 2025 (Montag) - Seco: BIP Q1 2025 (Detaillierte Schätzung) (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Montag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 5/25 (09.55 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (Woche) (13.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 5/25 (16.00 Uhr) FOMC Sitzungsprotokolle 7.5.25 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (per 5.6.2025) - Swiss Steel (per 6.6.2025) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9364 - USD/CHF: 0,8281 - Conf-Future: +35 BP auf 166,06 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,279 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,06 Prozent auf 12'325 Punkte - SLI (Dienstag): +0,14 Prozent auf 2'011 Punkte - SPI (Dienstag): +0,09 Prozent auf 16'965 Punkte - Dax (Dienstag): +0,83 Prozent auf 24'226 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,19 Prozent auf 7'827 Punkte

awp-robot/sw/