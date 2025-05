STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Freitag wenig verändert gesehen. Das juristische Tauziehen um die Rechtmässigkeit der Importzölle in den USA schaffe neue Unsicherheit im Handelskonflikt und dämpfe damit den Risikoappetit der Anleger. Kommt dazu, dass viele Marlktteilnehmer nach dem Feiertag am gestrigen Donnerstag eine Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen haben. Zudem ist die Agenda ziemlich dünn. - SMI vorbörslich: +0,05 Prozent auf 12'192,72 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,28 Prozent auf 42'216 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,39 Prozent auf 19'176 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,95 Prozent auf 38'069 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon erhält FDA-Zulassung für Mittel gegen trockene Augen vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent - Holcim baut neue Zementfabrik in Griechenland für rund 400 Mio Euro - Kühne+Nagel beruft Shirley Sharma Paterson zur globalen Verkaufschefin - Roche erneut mit positiven Daten zu MS-Medikament Fenebrutinib - Ci Com: Sebrina stellt Übernahme der Mehrheitsbeteiligung in Frage Jahresabschluss 2024 kann nicht fristgerecht publiziert werden Michel Rethoret bleibt im Verwaltungsrat und wird Präsident - Alpine Select verlängert Frist für Aktienrückkaufprogramm bis Oktober 2026 - DKSH weitet Vertriebspartnerschaft mit japanischer Unicharm auf Singapur aus - EEII schlägt Marc Comina neu zur Wahl in Verwaltungsrat vor - Gurit meldet Abgang von CFO Javier Perez-Freije per Ende November - Meyer Burger stoppt Solarproduktion in den USA und entlässt 282 Mitarbeitende - Swiss Steel: Steeltec stellt Gesuch für Reduktion der Netznutzungsentgelte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Spar Schweiz steht zum Verkauf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Gaspreis Grosshandel Folgemonat: 37 EUR/MWh (VW: 37 EUR; VJ: 34 EUR) Strompreis Grosshandel 2026: 89 EUR/MWh (VW: 90 EUR; VJ: 98 EUR) - Ausland: - IT: INDUSTRIEVERTRAUEN MAI 86,5 PKT (PROGNOSE 86,2) VERBRAUCHERVERTRAUEN MAI 96,5 PKT (PROGNOSE 93,0) - US: WÖCHENTL. AL-ERSTANTRÄGE +14000 GG VORWOCHE AUF 240000 (PROG 230000) BIP ANNUALISIERT Q1 -0,2 Prozent GG VORQUARTAL (PROGNOSE -0,3) - 2. SCHÄTZUNG BENZINBESTÄNDE -2,4 MIO BARREL (PROG +0,1) GG VORWOCHE AUF 223,1 DESTILLATEBESTÄNDE -0,7 MIO BARREL (PROG +0,6) GG VORWOCHE AUF 103,4 ROHÖLBESTÄNDE -2,8 MIO BARREL (PROG -1,8) GG VORWOCHE AUF 440,4 SCHWEBENDE HAUSVERKÄUFE APRIL -6,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -1,0) - DE: EINZELHANDELSUMSATZ REAL APRIL -1,1 Prozent GG VM EINZELHANDELSUMSATZ REAL APRIL +2,3 Prozent GG VJ WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,848 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Evolva: Alpha Capital meldet Anteil von 9,386 Prozent - Idorsia: Benjamin Levine meldet Anteil von 5,49 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,015 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,107 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,008 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Leclanché: Ergebnis 2024 (definitiv, nachbörslich) - Youngtimers: Ergebnis 2024 (definitiv, nachbörslich) - Meyer Burger: Ergebnis 2024 (definitiv, nachbörslich) - GV: Cosmo Montag: - keine Termine Dienstag - Addex: Ergebnis Q1 - Julius Bär: Strategie-Update (MK 9.45 Uhr/CMD ab 11 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Mai (09.00 Uhr) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze April 2025 (Montag) Dienstleistungsumsätze März 2025 (Montag) - Seco: BIP Q1 2025 (Detaillierte Schätzung) (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2025 (Dienstag) - MK Economiesuisse: Konjunkturelle Lage und Ausblick 2025/26 (Dienstag) Ausland: - DE: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig, 14.00 Uhr) - ES: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig, 09.00 Uhr) - IT: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung, 10.00 Uhr) Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig, 11.00 Uhr) Erzeugerpreise 4/25 (12.00 Uhr) - ZO: Geldmenge M3 4/25 (10.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 4/25 (12.00 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 4/25 (vorläufig, 14.30 Uhr) PMI MNI Chicago 5/25 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/25 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (per 5.6.2025) - Swiss Steel (per 6.6.2025) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Holcim Spin off im Juni geplant) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 02.06: - Clariant (0,42 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 0,9342 - USD/CHF: 0,8238 - Conf-Future: +2 BP auf 166,10 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,274 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,12 Prozent auf 12'187 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,12 Prozent auf 1'989 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,02 Prozent auf 16'792 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,44 Prozent auf 23'933 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,11 Prozent auf 7780 Punkte

