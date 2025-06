- SMI vorbörslich: -0,21 Prozent auf 12'201,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,13 Prozent auf 42'270 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,32 Prozent auf 19'114 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,25 Prozent auf 37'492 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Radioligandtherapie Pluvicto wirksam bei Prostata-Krebs Phase III -Studie PSMAddition mit Pluvicto erreicht Ziele Brustkrebsmittel Kisqali ist auch bei jüngeren Patientinnen wirksam vorbörsliche Indikation +0,3 Prozent - Kühne+Nagel-CEO: Auftragslage zw. China und USA wieder entspannt (FuW) - Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni - Roche verbessert mit Brustkrebs-Kandidaten Itovebi Überlebenschancen - Sandoz bringt erste austauschbare Denosumab-Biosimilars auf den US-Markt - Swatch-Investor Wood will weiterhin in den Verwaltungsrat (Inti FAZ) - Airesis-VR beantragt Dekotierung der Gesellschaft Jahresberichts erneut verschoben - Bellevue H1: CEO Gebhard Giselbrech verlässt Unternehmen VRP Veit de Maddalena übernimmt CEO-Job interimistisch per sofort H1-Resultat voraussichtlich deutlich tiefer als im Vorjahr AuM aktuell rund 15 Prozent unter Stand Ende 2024 Schlechte Marktentwicklung im Gesundheitssektor schmälert AuM Schwäche des US-Dollars belastet Anlagen zusätzlich - Bystronic ernnent Javier Perez-Freije zum neuen CFO - Implenia: gewinnt Abschnitt der Nordmainischen S-Bahn in Frankfurt Auftragsvolumen von wesentlich über 200 Mio EUR - Lastminute-Spitzenkader kauft Aktien im Wert von 2,9 Millionen Franken - Leclanché: kann Frist für Jahresbericht am 31.5. nicht einhalten arrangiert derzeit eine Brückenfinanzierung von 40 Mio Fr. Darlehen in Höhe von 40,9 Millionen Fr. nachrangig gestellt Vorübergehende Aussetzung des Aktienhandels - Meyer Burger stellt Insolvenzantrag in Deutschland - Temenos schliesst Verkauf von Multifonds ab - Youngtimers: SER bewilligt Verschiebung des Jahresberichts bis 15. Juli GV vom 30. Juni könnte verschoben werden Aktienhandel suspendiert bis Veröffentlichung des Jahresberichts NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX-Börsengang ist kein Thema (VRP in NZZ) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,50 Prozent Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,003 Prozent - DocMorris: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,002 Prozent - Evolva: Jürg Trepp meldet Anteil von 12,5 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,213 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,117 Prozent - VP Bank: Stiftung Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger meldet Anteil von 46,563 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag - Addex: Ergebnis Q1 - Julius Bär: Strategie-Update (MK 9.45 Uhr/CMD ab 11 Uhr) Mittwoch: - Aevis: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze April 2025 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze März 2025 (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q1 2025 (Detaillierte Schätzung, 09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2025 (Dienstag) - Ausland: - FR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung, 09.50) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung, 09.55) - EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung, 10.00) - GB: S&P Global PMI Verarb. Gewerbe u. Dienste 5/25 (2. Veröff., 10.30) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (2. Veröffentlichung, 15.45) ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/25 (16.00) Bauinvestitionen 4/25 (16.00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (per 5.6.2025) - Swiss Steel (per 6.6.2025) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Clariant (0,42 Fr.) per 04.06: - Cosmo (2,05 EUR) per 05.06: - WKB (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08,13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9341 - USD/CHF: 0,8207 - Conf-Future: +63 BP auf 166,73 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,259 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,33 Prozent auf 12'227 Punkte - SLI (Freitag): +0,19 Prozent auf 1'992 Punkte - SPI (Freitag): +0,35 Prozent auf 16'850 Punkte - Dax (Freitag): +0,27 Prozent auf 23'997 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,46 Prozent auf 7'752 Punkte

