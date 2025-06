- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 12'217,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,08 Prozent auf 42'305 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,67 Prozent auf 19'243 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,10 Prozent auf 37'509 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB kauft Bel Products Inc. und erweitert Portfolio in Nordamerika - Roche: Positive Phase-III-Daten zu Tecentriq von Genentech mit Lurbinectedin - Julius Bär: präsentiert neue Mittelfristziele 2026 bis 2028 Ziele: Netto-Neugeld verbessern auf 4-5 Prozent bis 2028 Adj. Cost/Income Ratio bei unter 67 Prozent (vorher <64 Prozent) Rendite auf CET1-Kapital von mindestens 30 Prozent bis 2028 weitere Effizienzsteigerungsmassnahmen von 130 Mio Fr. Erwartete Kosten für zusätzliche Einsparungen liegen bei rund 50 Prozent Früheres Kostensparprogramm wird um rund 20 Mio Fr. übertroffen Kapitalausschüttungspolitik bleibt unverändert Für Aktienrückkauf brauchen wir erst Klarheit von der Finma vorbörsliche Indikation -1,4 Prozent - Sika und Sulzer unterzeichnen Absichtserklärung für Joint Venture halten je 50 Prozent am Joint Venture JV soll Kunststoffrecycling im Bauwesen vorantreiben Joint Venture soll im 2. Semester operativ aktiv werden - Bioversys schlägt Ulrik Schulze als neues VR-Mitglied vor (HEADLINE) - Cicor schliesst strategische Partnerschaft mit Mercury ab - Implenia-CEO: Spüren in Deutschland eine Aufbruchstimmung (HEADLINE) - Pierer Mobility: Veränderungen im Aufsichtsrat im Zuge der Neuausrichtung - Sensirion: Tochter übernimmt Kuva Systems Aus finanzieller Sicht ist die Transaktion «nicht wesentlich» NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,855 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Coltene: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,019 Prozent - Flughafen Zürich: Lazard Asset Management meldet Anteil von 3,016 Prozent - Galderma: Blackrock meldet Anteil von 3,187 Prozent - Julius Bär: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 4,933 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Komax: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,065 Prozent - Newron: Gruppe um Albin Schue/Nicolas Maissen meldet Anteil von 3,939 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Janus Henderson plc meldet Anteil von 4,922 Prozent - Temenos: BNP Paribas meldet Anteil von 11,388 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Züblin: Rolf Hänggi meldet Anteil von 15,005 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Julius Bär: MK Strategie-Update (9.45 Uhr); CMD ab 11 Uhr Mittwoch: - Aevis: Capital Markets Day Donnerstag - Burckhardt: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2025 (08.30 Uhr) - BFS: Logiernächte April/Wintersaison 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2025 (Donnerstag) Ausland: -ES: Arbeitslosenzahlen 5/25 (09.00 Uhr) - IT: Arbeitslosenquote 4/25 (10.00 Uhr) - ZO: Verbraucherpreise 5/25 (vorläufig, 11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 4/25 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 4/25 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (per 5.6.2025) - Swiss Steel (per 6.6.2025) - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 04.06: - Cosmo (2,05 EUR) per 05.06: - WKB (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 - USD/CHF: 0,8180 - Conf-Future: +92 BP auf 167,65 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,277 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,24 Prozent auf 12'198 Punkte - SLI (Montag): -0,28 Prozent auf 1'987 Punkte - SPI (Montag): -0,21 Prozent auf 16'815 Punkte - Dax (Montag): -0,28 Prozent auf 23'931 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,55 Prozent auf 7'737 Punkte

