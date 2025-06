- SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 12'262,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,51 Prozent auf 42'520 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,81 Prozent auf 19'399 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,96 Prozent auf 37'807 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kuehne+Nagel und SATS vertiefen strategische Partnerschaft - Roche erhält EU-Zulassung für SMA-Mittel Evrysdi in Tabettenform - SGS übernimmt H2Safety in Nordamerika - Sika investiert in kanadische Giatec Scientific - Faigle übernimmt von UBS Druckzentrum der CS im Zürcher Uetlihof - Avolta erhält 5-Jahres-Vertrag am Guadalajara Airport in Mexiko - Bachem-Gründer und -Mehrheitsaktionär Peter Grogg im Alter von 83 verstorben - Evolva: Gemeinden lehnen Übernahmeangebot für GZO Spital Wetzikon ab Trotz Absage an Kaufangebot weiter offen für Dialog mit GZO - Wisekey verschiebt GV vom 19. Juni auf den 27. Juni aus logistischen Gründen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,018 Prozent - Basilea: Black Creek Investment Management Inc. meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,257 Prozent/3,37 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,026 Prozent - Polypeptide: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,109 Prozent - Temenos: Norges Bank meldet Anteil von 3,089 Prozent PRESSE MITTWOCH - SIG-Chef sieht 2025 weiterhin als Übergangsjahr (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Aevis: Capital Markets Day (ab 11.00 Uhr) Donnerstag - Burckhardt: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag - UBS: News Bundesrat zu Regulierungs- bzw. Kapitalisierungsfragen (erw.) GV: Interroll WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2025 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte April/Wintersaison 2025 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven Mai 2025 (Freitag) Ausland: - ES: HCOB PMI Dienste 5/25 (09.15 Uhr) - IT: HCOB PMI Dienste 5/25 (09.45 Uhr) - FR: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung, 09.50 Uhr) - DE: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung, 09.50 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung, 10-00 Uhr) - US: ADP-Beschäftigung 5/25 (14.15 Uhr) S&P Global PMI Dienste 5/25 (2. Veröffentlichung. 15.45 Uhr) ISM Index Dienste 5/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche. 16.30 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (per 5.6.2025) - Swiss Steel (per 6.6.2025) - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Cosmo (2,05 EUR) per 05.06: - WKB (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9364 - USD/CHF: 0,8236 - Conf-Future: -83 BP auf 166,82 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,236 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,34 Prozent auf 12'240 Punkte - SLI (Dienstag): +0,49 Prozent auf 1'996 Punkte - SPI (Dienstag): +0,26 Prozent auf 16'859 Punkte - Dax (Dienstag): +0,67 Prozent auf 24'092 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,15 Prozent auf 7'764 Punkte

awp-robot/sw/