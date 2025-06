- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 12'283,02 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 42'428 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,32 Prozent auf 19'460 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,52 Prozent auf 37'553 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim übernimmt kanadische Langley Concrete Group - Burckhardt 2024/25: Umsatz 1095,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1072 Mio) EBIT 140,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 134 Mio) Reinergebnis 105,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 100 Mio) Dividende 18,00 Fr. (AWP-Konsens: 16,76 Fr.) Auftragseingang 1151,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1158 Mio) 2025/26: Umsatz und Marge auf Vorjahresniveau Volatile Märkte und Wechselkurse zu erwarten Stärkere Profitabilität im zweiten Halbjahr VRP Büchner verlässt Firma im Dezember, Jacques Sanche nominiert - Basilea erhält Meilensteinzahlung von 2,5 Mio USD dank starkem Cresemba-Umsatz - Kudelski liefert Ortungsausrüstung an US-Baumaschinenverkäufer - Züblin-Aktionäre wollen mehr Dividende und neue Verwaltungsräte NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie April +0,6 Prozent gg Vormonat (Prognose -1,5) Auftragseingang Industrie April +4,8 Prozent gg Vorjahr (Prognose +3,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: 22 Aktionäre mit Anteilen von unter 3 Prozent melden Anteil von 4,882 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,159 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,996 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,26 Prozent - Temenos: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Janus Henderson plc meldet Anteil von 4,892 Prozent - Wisekey: Joel Arber meldet Anteil von 20,606 Prozent; Wisekey Intl. 0,995 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Burckhardt: Conf. Call zu Ergebnis 2024/25 (10.00 Uhr) Freitag - UBS: News Bundesrat zu Regulierungs- bzw. Kapitalisierungsfragen (erw.) GV: Interroll Montag: - Pfingstmontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2025 (9.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Mai 2025 (Freitag) Ausland: - ZO: Erzeugerpreise 4/25 (11.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr) - US: Handelsbilanz 4/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Orascom DH: (per HEUTE) - Swiss Steel (per 6.6.2025) - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - WKB (4,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9349 - USD/CHF: 0,8190 - Conf-Future: +23 BP auf 167,05 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,236 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,48 Prozent auf 12'299 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,35 Prozent auf 2'003 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,50 Prozent auf 16'943 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,77 Prozent auf 24'276 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,87 Prozent auf 7'805 Punkte

