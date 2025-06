STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt sieht es für den Freitag nach einer leicht tieferen Eröffnung aus. Schwächere Vorgaben aus den USA bremsen die hiesigen Kurse. Insbesondere die zunehmende Konfrontation zwischen Donald Trump und Elon Musk sorgte im späten Handel an der Wall Street für Unruhe und einen massiv schwächerern Tesla-Kurs an der Nasdaq. Im Fokus der Märkte steht dann kurz vor dem Wochenende klar der US-Arbeitsmarktbericht für den Mai, während hierzulande die UBS in den Mittelpunkt rückt. - SMI vorbörslich: -0,12 Prozent auf 12'303,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 42'320 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,83 Prozent auf 19'298 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,36 Prozent auf 37'689 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel ernennt Marcus Claesson zum neuen IT-Chef - SGS erhält ESG-Prüfauftrag von Chemieunternehmen BorsodChem - Addex mit neuen Daten zu GABAB-Kandidat bei chronischem Husten - Galderma stellt neue Langzeitdaten zu Hoffnungsträger Nemluvio an Kongress vor vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - Idorsia beantragt Laufzeitverlängerung für Anleihen - Leclanché erhält Verlängerung für Veröffentlichung des Geschäftsberichts - Wisekey beantragt an GV Erhöhung des Kapitalbandes - Nationalbank weist Vorwurf der Währungsmanipulation erneut zurück (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - USA setzen Schweiz auf Überwachungsliste von Handelspartnern - SNB weist Vorwurf der Währungsmanipulation erneut zurück PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: HANDELSBILANZSALDO APRIL +14,6 MRD EURO (PROGNOSE +19,1) IMPORTE APRIL +3,9 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) EXPORTE APRIL -1,7 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -1,4) GESAMTPRODUKTION APRIL -1,8 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -1,0) GESAMTPRODUKTION APRIL -1,4 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: UBS meldet Anteil von 10,755 Prozent - Galderma: Gruppe um EQT und um Auba Investment mit tieferen Anteilen - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Sonova: T. Rowe Price Associates, Inc. meldet Anteil von 4,986 Prozent - Tecan: Wellington Management LLP meldet Anteil von <3 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - UBS: News Bundesrat zu Regulierungs- bzw. Kapitalisierungsfragen (erw.) GV: Interroll Montag: - Pfingstmontag: Börse geschlossen - Eingeschränkter AWP-Dienst Dienstag: - GV: Sonova Mittwoch - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Mai 2025 (09.00 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai 2025 (Dienstag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 4/25 (08.45 Uhr) - ZO: Einzelhandelsumsatz 4/25 (11.00 Uhr) BIP Q1/25 (3. Veröffentlichung, 11.00 Uhr) Beschäftigung Q1/25 (endgültig, 11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 5/25 (14.30 Uhr) Konsumentenkredite 4/25 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Swiss Steel (per HEUTE) - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9387 - USD/CHF: 0,8209 - Conf-Future: -80 BP auf 166,25 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,232 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,16 Prozent auf 12'318 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,25 Prozent auf 2'008 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,21 Prozent auf 16'978 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,19 Prozent auf 24'324 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,34 Prozent auf 7'790 Punkte

