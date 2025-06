- SMI vorbörslich: -0,01 Prozent auf 12'364,72 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,00 Prozent auf 42'761,76 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,31 Prozent auf 19'591,24 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,31 Prozent auf 38'208 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erhält Swissmedic-Zulassung für Evrysdi-Tablette - SGS übernimmt Ecoloss aus den Niederlanden mit 30 Mitarbeitenden - Straumann verlagert Produktion für China teilweise nach Shanghai Bis zu 250 Stellen könnten in Villeret betroffen sein - UBS kritisiert Kapitalanforderungen des Bundesrats als «extrem» Kapitalanforderungen weder verhältnismässig noch international abgestimmt UBS AG müsste zusätzliches CET1-Kapital von rund 24 Mrd USD vorhalten Insgesamt würde rund 42 Mrd. USD an zusätzlichem CET1-Kapital notwendig Prüfen Massnahmen für Milderung der Folgen extremer Regulierungen Werden CS-Integration im besten Interesse aller erfolgreich abschliessen Bleiben diversifiziertem Geschäftsmodell, regionaler Präsenz verpflichtet Halten an Renditeziel auf das CET1-Kapital von rund 15 Prozent bis 2026 fest Bekräftigen Kapitalrückzahlungsabsichten für 2025 will weiterhin Aktien für 2 Mrd USD in H2 zurückkaufen will weiterhin Dividende für 2025 um 10 Prozent erhöhen - Adval Tech beruft COO Ralf Eble in die Konzernleitung - Idorsia ernennt Srishti Gupta per 1. Juli zum CEO - Interroll-Aktionäre lockern Vinkulierung der Aktien - Meyer Burger: Fristverlängerung für Geschäftsbericht bis Ende Juli 2025 - Molecular Partners baut bis zu 40 Stellen ab (24 Prozent der Belegschaft) Kosteneinsparungen ab Anfang 2026 voll wirksam Finanzielle Reichweite nun bis ins Jahr 2028 verängert - SoftwareOne erwartet den Vollzug der Crayon-Transaktion am 2. Juli - U-Blox schliesst Veräusserung des Mobilfunkgeschäfts an Trasna ab Bestätigt Prognose für Q2 mit Umsatz von 60 bis 70 Mio Fr. NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ci Com: Alexandre Uldry meldet Anteil von 60,963 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Sonova Mittwoch - Keine Termine Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2025 (nachbörslich) - GV: Relief WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Mai 2025 (09.00 Uhr) Ausland: - IT: Industrieproduktion 4/25 (10.00 Uhr) - ZO: Sentix-Investorvertrauen 6/25 (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 11.06: - Interroll (32,00 Fr.) per 13.06: - Sonova (4,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9374 - USD/CHF: 0,8217 - Conf-Future: -86 BP auf 163,10 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,275 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,39 Prozent auf 12'366 Punkte - SLI (Freitag): +0,56 Prozent auf 2'020 Punkte - SPI (Freitag): +0,38 Prozent auf 17'043 Punkte - Dax (Montag): -0,54 Prozent auf 24'174,32 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,17 Prozent auf 7791,47 Punkte

awp-robot/sw/uh