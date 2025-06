- SMI vorbörslich: -0,19 Prozent auf 12'328,99 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,25 Prozent auf 42'867 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,63 Prozent auf 19'715 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,47 Prozent auf 38'390 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär zahlt Perpetual Tier 1 Subordinated Bonds von 2019 zurück - Dätwyler schliesst US-Standort mit rund 70 Mitarbeitenden - Leonteq startet Zusammenarbeit mit Emirates Islamic - LLB: Group CEO nimmt neue berufliche Herausforderung als Raiffeisen-CEO an CFO Christoph Reich führt Gruppe interimistisch - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen ernennt Gabriel Brenna zum Vorsitzenden der GL per 1.12.25 - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,003 Prozent - Avolta: Alibaba Limited meldet Anteil von <3 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,949 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von <3 Prozent; Astaris Capital Management LLP <3 Prozent - Temenos meldet Eigenanteil von 3,005 Prozent/2,413 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Keine Termine Donnerstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2025 (nachbörslich) - GV: Relief Freitag: - HT5: Anleihengläubigerversammlung (10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Verbraucherpreise 5/25 (14.30 Uhr) Realeinkommen 5/25 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Interroll (32,00 Fr.) per 13.06: - Sonova (4,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9396 - USD/CHF: 9m8229 - Conf-Future: +45 BP auf 163,55 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,303 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,12 Prozent auf 12'352 Punkte - SLI (Dienstag): -0,11 Prozent auf 2'017 Punkte - SPI (Dienstag): -0,02 Prozent auf 17'040 Punkte - Dax (Dienstag): -0,77 Prozent auf 23'988 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,01 Prozent auf 7'804 Punkte

awp-robot/sw/uh