STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte im Einklang mit anderen Märkten mit Verlusten auf die Eskalation im Nahen Osten reagieren. Israel hat in der Nacht die Atomanlagen Irans angegriffen. Nun droht der Iran mit Vergeltung. Dies dürfte die Anleger, die wegen des von den USA losgetretenen Handelsstreits ohnehin schon verunsichert seien, zusätzlich beunruhigen. Dies dürfte zu herben Kurseinbussen führen, heisst es am Markt weiter. - SMI vorbörslich: -1,35 Prozent auf 12'157,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 42'968 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,24 Prozent auf 19'662 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,07 Prozent auf 37'765 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé weist auf Unsicherheit bei Mineralwasser-Bezeichnung hin - Flughafen Zürich: Passagierzahl Mai 2,78 Mio (+0,1 Prozent gg VJ) Umsatz Kommerz Mai 53,9 Mio Fr. (-3,1 Prozent gg VJ) - DKSH erhält Auftrag von Rosa Ermando in Italien (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Migros Bank ernennt Stephan Hässig zum Leiter Firmenkunden PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: -DE: VERBRAUCHERPREISE MAI +2,1 Prozent GG VJ (PROG +2,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE MAI +0,1 Prozent GG VM (PROG +0,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI MAI +2,1 Prozent GG VJ (PROG +2,1) - 2. SCHÄTZUNG VERBRAUCHERPREISE HVPI MAI +0,2 Prozent GG VM (PROG +0,2) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Medacta: UBS Fund Management meldet erstmals Anteil von über 3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - HT5: Anleihengläubigerversammlung (10.00 Uhr) Montag - Keine Termine Dienstag: - GV: Airesis WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2025 (Montag) - KOF Konjunkturprognose Sommer (Montag) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer 2025 (Montag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) (08:45) - IT: Handelsbilanz 4/25 (10:00) - EU: Handelsbilanz 4/25 (11:00) Industrieproduktion 4/25 (11:00) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig) (16:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Sonova (4,40 Fr.) - Novavest (1,40 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9347 - USD/CHF: 0,8100 - Conf-Future: +54 BP auf 163,98 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,266 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,06 Prozent auf 12'323 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,19 Prozent auf 2'011 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,01 Prozent auf 17'007 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,74 Prozent auf 23'771 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,50 Prozent auf 7'765 Punkte

awp-robot/sw/ra