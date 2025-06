STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Start in die neue Woche etwas nach unten gehen. Der eskalierende Krieg im Nahen Osten hält die Börsen weiter im Griff und dämpfe den Risikoappetit der Marktteilnehmer. Bisher hielten sich die Einbussen aber in Grenzen, heisst es weiter. Zudem dürften sich die Anleger vor den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend und der SNB am Donnerstagmorgen zurückhalten. - SMI vorbörslich: -0,10 Prozent auf 12'133,84 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -1,79 Prozent auf 42'198 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,30 Prozent auf 19'407 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,16 Prozent auf 38'272 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche bringt Parkinson-Kandidaten Prasinezumab in die Phase III stellt Verabreichung von DMD-Gentherapie an nicht-gehfähige Patienten ein - Leclanché erhält Typenzulassung für Navius MRS-3 Marine Rack System - Peach Property kommt mit Refinanzierungsplänen voran - Wisekey beruft Rolf Gobet in das Beratungskomitee - Xlife Sciences schliesst Allianz für Börsenzugang südkoreanischer Biotechs - Zehnder Group will Raumluftqualitätsüberwachung von Airthings übernehmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - DSM-Firmenich und Honeywell legen Patentstreit bei PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: INDUSTRIAL OUTPUT +5.8 Prozent Y/Y VS MEDIAN +6.0 Prozent Y/Y MAY RETAIL SALES +6.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.9 Prozent Y/Y MAY UNEMPLOYMENT RATE +5.0 Prozent VS APR +5.1 Prozent YTD FIXED-ASSET INVESTMENT +3.7 Prozent Y/Y VS MEDIAN +4.0 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,009 Prozent PRESSE MONTAG - Implenia-Chef: Wohnungsnot hausgemacht - Politik muss Hürden abbauen (Blick) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Keine Termine Dienstag: - Addex: Ergebnis Q1 - Mittwoch: - Keine Termine vorhanden WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Mai 2025 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturprognose Sommer (09.00 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen Sommer 2025 (09.00 Uhr) Ausland: - ZO: Arbeitskosten Q1/25 (11.00 Uhr) - US: Empire State Index 6/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9375 - USD/CHF: 0,8116 - Conf-Future: +47 BP auf 164,40 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,266 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,44 Prozent auf 12'146 Punkte - SLI (Freitag): -1,59 Prozent auf 1'979 Punkte - SPI (Freitag): -1,40 Prozent auf 16'769 Punkte - Dax (Freitag): -1,07 Prozent auf 23'516 Punkte - CAC 40 (Freitag): -1,17 Prozent auf 7'685 Punkte

awp-robot/sw/ra