STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte den Abwärtstrend der Vortage fortsetzen. Die Anleger befürchteten eine weitere Eskalation im Nahen Osten und neigten daher dazu, ihre Positionen an Aktien eher weiter abzubauen, heisst es am Markt. Grund dafür sei der überraschende Abgang von US-Präsident Donald Trump auf dem G7-Gipfel in Kanada. Begründet wurde dies mit der Lage im Nahen Osten. Dies könnte darauf hindeuten, dass die USA eine aktivere Rolle einnehmen könnten. - SMI vorbörslich: -0,52 Prozent auf 12'027,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,75 Prozent auf 42'515 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,52 Prozent auf 19'701 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,47 Prozent auf 38'493 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche erreicht mit Venclexta plus Azacitidin primären Endpunkt nicht GS vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Orior: Stellen verschiedene Beteiligungen und ihre Ertragskraft auf Prüfstand Bisheriger Geschäftsverlauf 2025 liegt im Rahmen der Erwartungen Rückkehr zu befriedigenden Umsatz- und Ertragszahlen nicht vor 2026 will Ertragskraft stärken und Strukturen optimieren - Hypi Lenzburg stellt Ellexx Banking-Services für digitales Anlagesparen bereit - Leonteq wird Market Maker für ETPs an der BX Swiss - Pierer schliesst Sanierungsverfahren für KTM-Firmen ab - Plazza schliesst Schönbächler-Übernahme ab - Vontobel mit Führungswechsel im «Quality Growth»-Fondsgeschäft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Trafigura sichert sich US-Kreditfazilität über 4,235 Mrd US-Dollar - Glencore schliesst Aktienrückkaufprogramm ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,064 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; UBS Fund Management 5,055 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,008 Prozent; Norges Bank 3,01 Prozent - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,973 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Mai 2025 (14.00 Uhr) - SNB: Finanzstabilitätsbericht 2025 (Donnerstag) Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2025 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im April (Donnerstag) Parahotellerie im Q4/GJ 2024 (Donnerstag) Ausland: - FR: IEA Ölmarktbericht 6/25 (10.00 Uhr) - DE ZEW Konjunkturerwartungen 6/25 (11.00 Uhr) Deutsche Bundesbank Monatsbericht (12.00 Uhr) - US Einzelhandelsumsatz 5/25 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 5/25 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 5/25 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 5/25 (15.15 Uhr) Lagerbestände 4/25 (16.00 Uhr) NAHB-Index 6/25 (16.00 Uhr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9404 - USD/CHF: 0,8137 - Conf-Future: -169 BP auf 162,71 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,45 Prozent auf 12'091 Punkte - SLI (Montag): -0,15 Prozent auf 1'976 Punkte - SPI (Montag): -0,35 Prozent auf 16'710 Punkte - Dax (Montag): +0,78 Prozent auf 23'699 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,29 Prozent auf 7'742 Punkte

