STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am Mittwoch im Klammergriff der Unsicherheit um die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Die US-Börsen gaben am Abend noch weiter nach. Sollten die USA in den Krieg zwischen Iran und Israel eingreifen, wäre eine ganz neue Eskalationsstufe erreicht. Händler zeigten sich zunehmend besorgt. Während weiter auf neue Entwicklungen gewartet wird, rückt dennoch die Fed-Zinsentscheidung in den Blick. - SMI vorbörslich: -0,19 Prozent auf 11'984,25 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,70 Prozent auf 42'216 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,91 Prozent auf 19'521 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,81 Prozent auf 38'848 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Logitech noiminiert Guy Gecht als neuen Verwaltungsratspräsidenten - Sika baut Werke in China und Brasilien aus - Neue Fabrik in Marokko vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Daten von 130'000 UBS-Mitarbeitenden nach Hackerangriff veröffentlicht (Temps) - Galderma stellt neue Langzeitdaten zu Nemluvio vor eröffnet neuen US-Hauptsitz in Miami und ernennt US-Länderchefin - GAM: Tim Rainsford wird Group Chief Distribution Officer ernennt Albert Saporta zum Group Chief Executive - Avolta eröffnet neues Duty-free Geschäft am Flughafen Toronto - Implenia gewinnt Auftrag für geologisches Tiefenlager in Schweden - Leclanché startet Serienfertigung von Navius MRS-3 Marine Rack System - Presse: Sachsen-Anhalt haftet für Kredite von Meyer Burger - Wisekey-Joint Venture erhält Millionenbeitrag der spanischen Regierung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Aebi Schmidt plant nach Zustimmung der Shyft-Aktionäre Nasdaq-Start im Juli PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: VERBRAUCHERPREISE MAI +0,2 Prozent GG VM (PROGNOSE +0,2) VERBRAUCHERPREISE MAI +3,4 Prozent GG VJ (PROGNOSE +3,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Capital meldet Anteil von 3,096 Prozent - Adecco: The Capital Group Companies hält neu wieder über 3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,326 Prozent/3,492 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,965 Prozent - Partners Group: FMR meldet Anteil von <3 Prozent - Temenos: Caisse Desdepots ET Consignations meldet erstmals Anteil von >3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; Eric Wolff <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - ENR Russia: GV (11.30 Uhr), Genf WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung inkl. MK (Donnerstag) Finanzstabilitätsbericht 2025 (Donnerstag) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Mai 2025 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im April (Donnerstag) Parahotellerie im Q4/GJ 2024 (Donnerstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (Freitag) Ausland: - EU: Leistungsbilanz April 2025 (10.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen Mai 2025 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe Woche (14.30 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) Fed-Zinsentscheid (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9395 - USD/CHF: 0,8168 - Conf-Future: -16 BP auf 162,55 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,319 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,69 Prozent auf 12'007 Punkte - SLI (Dienstag): -0,65 Prozent auf 1'963 Punkte - SPI (Dienstag): -0,62 Prozent auf 16'607 Punkte - Dax (Dienstag): -1,12 Prozent auf 23'435 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,01 Prozent auf 7'684 Punkte

awp-robot/sw/ra