- SMI vorbörslich: +0,36 Prozent auf 11'914,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): geschlossen - Nasdaq Comp (Donnerstag): geschlossen - Nikkei 225 (Freitag): +0,05 Prozent auf 38'507 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Keine für Blue Chips - Ci Com: SIX-Antrag zu Dekotierung stattgegeben - Meyer Burger verschiebt aoGV vom 30. Juni (Neues Datum noch unbekannt) - Relief erhält von FDA Absage für QIDP-Antrag für RLF-TD011 - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX gewinnt American Century Investments als neuen ETF-Emittenten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: ERZEUGERPREISE MAI -0,2 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -0,3) -1,2 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -1,2) - UK: MAY RETAIL SALES EX-FUEL -2.8 Prozent M/M, -1.3 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - CFT meldet Eigenanteil von 4,112 Prozent - HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen im Zshg. mit Wandelanleihe PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - ENR Russia: GV (11.30 Uhr), Genf Montag: - Amrize: Erstkotierung (Spin off von Holcim) - GV: HBM, Pierer Mobility Dienstag: - GV: Addex, PEH, Xlife WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q1 (09.00 Uhr) - BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2024 (Montag) - KOF Consensus Forecast (Montag) - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Mai 2025 (Dienstag) Ausland: - US: Philadelphia Fed Outlook 6/25 (14.30 Uhr) Frühindikator 5/25 (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.06.2025 Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Amrize (Spin off von Holcim, 23. Juni) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9409 - USD/CHF: 0,8164 - Conf-Future: +68 BP auf 163,23 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,307 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,74 Prozent auf 11'872 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,84 Prozent auf 1'939 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,67 Prozent auf 16'449 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,12 Prozent auf 23'057 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,70 Prozent auf 7'553 Punkte

awp-robot/sw/uh