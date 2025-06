- SMI vorbörslich: +1,49 Prozent auf 12'032,08 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,89 Prozent auf 42'582 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,94 Prozent auf 19'631 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,25 Prozent auf 38'832 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - S&P bestätigt Baloise-Kreditrating mit stabilem Ausblick - Cosmo startet erste Studie mit GI Genius und Apple Vision Pro - GKB: GL-Mitglied Pascal Pernet verlässt Unternehmen per Ende Oktober 2025 - LGT Bank Schweiz ernennt Pascal Pernet zum Private-Banking-Chef NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Legalpass: Zürcher Handelsgericht ordnet Gutachten zum Wert der CS Group an - Weko eröffnet Untersuchung gegen Beiersdorf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kuros: Chris Oomen meldet Anteil von 24,832 Prozent - Sensirion: Swisscanto meldet Anteil von 3,038 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Vontobel: Capital meldet Anteil von 5,014 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Addex, PEH, Xlife Mittwoch: - Klingelnberg: Ergebnis 2024/25 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Idorsia: Bondholder Meetings - GV: Highlight Event, Landis+Gyr, Lastminute Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2024/25 (Webcast 8.45 Uhr) - Avolta: Capital Markets Day - Epic: Capital Markets Day - GV: AMS Osram, Lem, Züblin WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Mai 2025 (14.00 Uhr) - UBS-CFA Index Juni (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 6/25 (10.00 Uhr) - US: Leistungsbilanz Q1/25 (14.30 Uhr) FHFA-Hauspreisindex 4/25 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 6/25 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 6/25 (16.00 Uhr) Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem US-Finanzausschuss des Repräsentantenhauses (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - Amrize-Aktien ab sofort im SMI und SLI (SMI hat entsprechend 21 Titel, SLI 31 Titel) Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.06: - Landis+Gyr (1,15 Fr.) - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9414 - USD/CHF: 0,8112 - Conf-Future: -52 BP auf 161,58 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,407 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,14 Prozent auf 11'855 Punkte - SLI (Montag): -0,18 Prozent auf 1'937 Punkte - SPI (Montag): -0,15 Prozent auf 16'423 Punkte - Dax (Montag): -0,35 Prozent auf 23'269 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,21 Prozent auf 7'538 Punkte

