- SMI vorbörslich: +0,18 Prozent auf 12'010,84 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,19 Prozent auf 43'089 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,43 Prozent auf 19'913 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,30 Prozent auf 38'907 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kann Regulus-Übernahme abschliessen 74,49 Prozent der Aktien wurden angedient - Avolta erhält 12-jähriges Duty-Free-Abkommen am Flughafen Santiago de Chile unterzeichnet neuen 5-Jahres-Vertrag mit Flughafen Kopenhagen - Klingelnberg 2024/25: Umsatz 309,1 Mio EUR (VJ 303,5 Mio) Auftragseingang 249,9 Mio EUR (VJ 311,4 Mio) EBIT 16,2 Mio EUR (VJ 25,1 Mio) Reinergebnis 10,0 Mio EUR (VJ 17,2 Mio) Dividende 0,50 Fr. (VJ 0,50 Fr.) 2025/26: Vorsichtig zuversichtlich Prognosen schwierig wg. wirtschaftlicher Unsicherheiten - BKW baut 300-Megawatt-Batterie in Deutschland - Cosmo verkauft «Digital Trust» im Rahmen einer Portfolio-Straffung - EFG-Tochter kauft 75 Prozent-Anteil an neuseeländischer ISG für rund 32,4 Mio Fr. - Galderma startet zwei neue klinische Studien mit Nemolizumab - Idorsia legt Angebot zum Umtausch der Wandelanleihen 2025/2028 vor - PEH-Aktionäre stimmen unveränderter Dividende zu (HEADLINE) - Wisekey arbeitet mit Nanosatellitenbetreiber Astrocast zusammen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX gewinnt Société Générale als Liquiditätsanbieter im ETF-Handel PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex meldet Eigenanteil von 24,936 Prozent/35,741 Prozent - Amrize Ltd: Martin Ebner/Rosmarie Ebner melden Anteil von 3,528 Prozent - Aryzta: Blackrock meldet Anteil von 3,056 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,642 Prozent - EPH: CAIAC Fund Management meldet Anteil von 75,459 Prozent - HBM: Saba Capital Management, L.P. meldet erstmals Anteil von >3 Prozent - Holcim meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Implenia: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,963 Prozent - Komax: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,943 Prozent - Kuros: Chris Oomen meldet Anteil von 24,832 Prozent - Lonza meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,001 Prozent PRESSE MITTWOCH - Geberit-VRP: Haben keine Übernahmeziele in Nordamerika (Interview FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Klingelnberg: Conf. Call Ergebnis 2024/25 (11.00 Uhr) - Idorsia: Bondholder Meetings - GV: EEII, Highlight Event, Landis+Gyr, Lastminute Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2024/25 (Webcast 8.45 Uhr) - Avolta: Capital Markets Day - Epic: Capital Markets Day - GV: AMS Osram, Lem, Züblin Freitag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - GV: Bioversys, Swiss Steel, Wisekey WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index Juni (10.00 Uhr) - BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2024 (Freitag) Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen 6/25 (08.45 Uhr) - US: Neubauverkäufe 5/25 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - Amrize-Aktien ab sofort im SMI und SLI (SMI hat vorübergehend 21 Titel, SLI 31 Titel) Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.06: - Landis+Gyr (1,15 Fr.) - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9349 - USD/CHF: 0,8049 - Conf-Future: -25 BP auf 161,33 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,375 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,13 Prozent auf 11'989 Punkte - SLI (Dienstag): +1,21 Prozent auf 1'960 Punkte - SPI (Dienstag): +0,91 Prozent auf 16'572 Punkte - Dax (Dienstag): +1,60 Prozent auf 23'642 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,35 Prozent auf 7'616 Punkte

awp-robot/sw/