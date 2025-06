- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 11'896,86 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,25 Prozent auf 42'982 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,31 Prozent auf 19'974 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,61 Prozent auf 39'568 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Fusion von UBS LivingPlus, UBS Hospitality und Residentia verzögert sich - Avolta: Starker Fortschritt auf dem Weg zu Zielen bis 2027 Bis 2027 weiter organisches Umsatzplus von 5-7 Prozent p.a. erwartet Bis 2027 weiter +20-40 BP p.a. bei Kern-EBITDA-Marge erwartet Ein Drittel des Equity Free Cash Flow als Dividende - Carlo Gavazzi 2024/25: Umsatz 130,5 Mio Fr. (VJ 172,2 Mio) EBIT 6,7 Mio Fr. (VJ 25,3 Mio) Reinergebnis 4,1 Mio Fr. (VJ 18,7 Mio) Auftragseingang 108,0 Mio Fr. (VJ 134 Mio) verzicht auf Dividendenausschüttung (VJ 8,00 Fr.) 2025/26: Risiken durch geopolitischen Instabilität und Tarife Drei Verwaltungsäte treten an GV nicht mehr zur Wahl an Vize-VRP und ex-CEO Vittorio Rossi als neuer VRP nominiert Bernhard Forster zur Wahl in VR vorgeschlagen - Epic Suisse: Mittelfristiger Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Rentabilität Ausblick 2025 bestätigt - Idorsia: Gläubiger stimmen Angebot zum Tausch Wandelanleihen 2025/2028 zu - Landis+Gyr-Aktionäre wählen Audrey Zibelman zur neuen VR-Präsidentin - Meyer Burger beantragt Konkursverfahren nach Chapter 11 in den USA - Zug Estates informiert über weiteren Prozess beim «Lebensraum Metalli» NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Bank Cramer & Cie wegen Geldwäscherei-Vorwurf in Mailand vor Gericht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: GFK-Konsumklima für Juli -20,3 Pkt (Prognose -19,2); gg -20,0 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Amrize: Blackrock meldet Anteil von 5,622 Prozent - Asmallworld: Zain Richardson meldet Anteil von 3,5 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 4,976 Prozent/2,501 Prozent - HT5: Mehrere Beteiligungsveränderungen im Zshg. mit Wandelanleihe - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis 2024/25 (Webcast 8.45 Uhr) - Avolta: Capital Markets Day (10.30 - 15.00 Uhr) - Epic: Capital Markets Day (ab 10.00 Uhr) - GV: AMS Osram, Lem, Züblin Freitag: - Titlisbahnen: Ergebnis H1 - GV: Bioversys, Swiss Steel, Wisekey Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juni (Montag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (Montag) Ausland: - US: BIP Q1/25 (3. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Chicago Fed Nat Activity Index 5/25 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 5/25 (vorläufig, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q1/25 (3. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 5/25 (vorab, 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 5/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - Amrize-Aktien ab sofort im SMI und SLI (SMI hat vorübergehend 21 Titel, SLI 31 Titel) Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.06: - Landis+Gyr (1,15 Fr.) - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.21 Uhr) - EUR/CHF: 0,9383 - USD/CHF: 0,8036 - Conf-Future: +7 BP auf 161,40 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,366 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,91 Prozent auf 11'880 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,69 Prozent auf 1'947 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,78 Prozent auf 16'443 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,61 Prozent auf 23'498 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,27 Prozent auf 7'558 Punkte

